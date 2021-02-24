Jetlag nedir ve belirtileri nelerdir? Jetlag nasıl önlenir?

Jetlag, genellikle uçakla seyahat eden kişilerde sık görülen bir rahatsızlıktır. Aniden başka bir bölgeye geçmek vücudumuzda bazı yan etkilere sebep olur. O yan etkilere jetlag denir. Uçakla seyahat kişiler jetlag hakkında internette araştırmaya yapmaya başladı. İşte jetlag hakkında merak edilen her şey haberimizde…

Jetlag nedir ve belirtileri nelerdir?

Vücudumuzda ne zaman uyumamız ve uyanmamız gerektiğini bildiren bir iç saatimiz vardır. Günlük rutinimiz olan uykumuzu aksattığımızda nasıl gün içinde yorgun, halsizlik gibi durumları yaşıyorsak yaşadığımız bölgeyi değiştirdiğimizde de benzer bir etki yaşamamız olası bir durum. Jetlag durumu İngilizceden dilimize geçen ve jet (hızlı uçak) gecikmesi anlamına gelen duruma denir.

Jetlag belirtileri nelerdir?

1-uykusuzluk ya da uyanamama gibi uykuyla ilgili problemler,

2-gündüz yorgunluğu,

3-zinde hissetmeme,

4-dikkat toplama zorluğu,

5-sindirim sistemine ait (gastrointestinal) problemler (ishal ya da kabızlık gibi),

6-duygu durum değişikliği.

Jetlag nasıl önlenir?

1-Başka bir zaman dilimine yapacağınız seyahatler için 2 gün öncesinde, gideceğiniz yerin zaman dilimine göre uyku düzeninizi planlayın.

2-Akşam erken saatlerde iniş yapabileceğiniz uçuş saatlerini tercih ederek jetlag etkisinden kurtulmak ve yeni zaman dilimi düzenine alışmak için vücudunuza zaman tanıyın.

3-Uçuş öncesi ve uçuş sonrası kendinizi yormamaya dikkat edin.

4-Gittiğiniz yerde gündüz saatlerinde uyanık kalarak jet lag etkisinden daha hızlı kurtulabilirsiniz.