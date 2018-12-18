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Jetlag nedir?

Beynimizin görevleri arasında biz hiç farkında olmadan vücudumuzun biyolojik saatini koruyup ritmini ayarlamak da var. Bu işleme tıp dilinde “Jetlag” deniliyor.

18 Aralık 2018 Salı 20:44
Jetlag nedir?

Her ne kadar Jetlag için “uçakla yapılan uzun yolculuktan sonra, özellikle doğu-batı veya batı-doğu yönünde 5’ten fazla zaman dilimi geçilmesiyle, yapılan yolculuklarda, zaman farklılığından dolayı ortaya çıkan rahatsızlık” deniliyorsa da, bu rahatsızlık, “insanın uyuma-uyanma, yemek ve çalışma saatlerine uyum sağlamakta zorlanmasıyla, meydana çıkan uyumsuzluk belirtileri”..

Uzun süre uykusuz kalıp, ertesi gün yine yoğun tempoda işe başlamak ve gün içinde dalgalı seyirde yaşam temposuna ayak uydurmaya çalışmak, hatta uzun süre uykusuz araba kullanmak da yine kısmen de olsa Jetlag’ı meydana getirebiliyor.

“Biyolojik saat bozukluğu” uykusuzluk, yorgunluk, iştahsızlık, hazımsızlık, bağırsak bozukluğu, zihinsel ve fiziksel performans kaybı, zaman ve mesafe algısı bozukluğu, reaksiyon zamanı uzaması, muhakeme, idrak, algılama ve hafıza kusurları, bulanık görme, vücut ağrıları, terleme şeklinde kendini gösteriyor.

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 20:50
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