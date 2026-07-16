  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük’ten Avrupa’ya sert tepki: Avrupa’nın tek taraflı raporları bizim için yok hükmündedir 87 milyonluk dijital vurgun! 6 kişi gözaltında Mücadele hızlansın! FETÖ’nün siyasi ayağı CHP’de Dışişleri Bakanı Fidan Kiev’de konuştu: Savaşın Karadeniz’e taşınmasını istemiyoruz Haluk Levent’in kelepçeli hali ortaya çıktı! Toplanan milyarların izi sürülüyor Gazze'den 15 Temmuz'a anlamlı selam: Halisdemir'in portresi yıkıntılar arasında duvara işlendi Gazzelilerden 15 Temmuz direnişine selam! Bakan Gürlek: Gençlerimizi bunlara bırakmayacağız Kuzey Makedonya'da Türk kökenli milletvekilinden anlamlı konuşma Yücel Kaya yazdı: CHP’nin Mandela Efekti: Dosyayı Unut, Adaylığı Hatırla!
Yerel Jet ski alabora oldu 3 kişi denizde kayboldu
Yerel

Jet ski alabora oldu 3 kişi denizde kayboldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Jet ski alabora oldu 3 kişi denizde kayboldu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında jet skinin alabora olması sonucu denizde kaybolan 2'si çocuk 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akyarlar açıklarında üzerinde 2 yetişkin ve 2 çocuk bulunan jet ski olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu.

Bölgeden geçen motor yat tarafından 1 kişi kurtarılırken, 2'si çocuk 3 kişi ise gözden kayboldu.

Olayın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23