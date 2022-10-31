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Spor Jesus'un bu hareketi şok etti!
Spor

Jesus'un bu hareketi şok etti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un İstanbulsporlu futbolcunun saha dışında sakatlanması sonrası verdiği tepki sosyal medyada viral oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 12:41:00 -
Jesus'un bu hareketi şok etti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un İstanbulsporlu futbolcunun saha dışında sakatlanması sonrası verdiği tepki sosyal medyada viral oldu.

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, saha içerisinde oldukça hırslı bir antrenör olarak dikkat çekiyor.

Futbolcularına sık sık bağırarak otoritesini konuşturan Portekizli hocanın İstanbulspor maçındaki görüntüsü ise sosyal medyada olay oldu.

Jesus'tan ilginç tepki
Tribünden çekilmiş görüntülerde rakip takımda yerde yatan oyuncuyu gören Jesus, yanına giderek sırtına şakayla karışık bir tekme atarak futbolcunun yerden kalkmasını istiyor.

Bu anlarda çizgi ihlali de yaptığı görülen Portekizli çalıştırıcıya dördüncü hakemin yanı sıra rakip yedek kulübesinin de tepki göstermemesi dikkatlerden kaçmadı.

 

 


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Yorumlar

mehmed

bjklisin anladik bunlar sökmez koçum, hadi bye bye
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