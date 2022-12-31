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Spor Jesus'tan Serdar Dursun kararı
Spor

Jesus'tan Serdar Dursun kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu sezon forma şansı bulmakta zorluk çeken Serdar Dursun'un devre arasında takımda kalmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 11:37:00 -
Jesus'tan Serdar Dursun kararı

Sezon başından bu yana çok fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun için olumsuz hava pozitife dönmüş durumda… Antalya kampının ve oynanan hazırlık maçlarının en iyi isimlerinden olan tecrübeli oyuncu, son Hatayspor maçında da gol atarak moralini iyice yükseltti.

Bir dönem takımdan ayrılmayı bile düşünen Serdar, sezon sonuna kadar kesin olarak Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Yönetim de Joao Pedro'nun sakatlığından sonra kadroda yerli bir alternatif forvet görmek isterken elinde bulunan Serdar Dursun ile yola devam etmekte kararlı.

Sezon başında forma şansı bulamayan Serdar Dursun'un Schalke'ye transfer olacağı iddiaları gündeme gelmişti. Serdar Dursun, Hatayspor maçındaki golüyle bu sezon ilk Süper Lig golünü attı.

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