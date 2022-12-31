Jesus'tan Serdar Dursun kararı

Sezon başından bu yana çok fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun için olumsuz hava pozitife dönmüş durumda… Antalya kampının ve oynanan hazırlık maçlarının en iyi isimlerinden olan tecrübeli oyuncu, son Hatayspor maçında da gol atarak moralini iyice yükseltti.

Bir dönem takımdan ayrılmayı bile düşünen Serdar, sezon sonuna kadar kesin olarak Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Yönetim de Joao Pedro'nun sakatlığından sonra kadroda yerli bir alternatif forvet görmek isterken elinde bulunan Serdar Dursun ile yola devam etmekte kararlı.

Sezon başında forma şansı bulamayan Serdar Dursun'un Schalke'ye transfer olacağı iddiaları gündeme gelmişti. Serdar Dursun, Hatayspor maçındaki golüyle bu sezon ilk Süper Lig golünü attı.