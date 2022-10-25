Jesus'tan Rennes maçı öncesi büyük sürpriz!

Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 23 puan toplayan ve maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne dikti. Grubunda tıpkı ligde olduğu gibi lider olan sarı - lacivertliler, perşembe günü oynanacak olan Rennes maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kanarya'nın teknik direktörü Jorge Jesus, yoğun bir maç temposuna giren takımını Fransız ekibiyle oynanacak olan karşılaşmada rotasyona götürecek. İşte Portekizli çalıştırıcının tercihleri...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etmiş ve rakibini Diego Rossi'nin 84. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmuştu. Maç eksiğine rağmen ligin zirvesinde yer alan sarı - lacivertliler, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Rennes maçına odaklanmış durumda...

LİDERLİK HESAPLARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus; bir üst tura yükselmeyi garantileyen takımının grubu lider bitirmesi için hesaplarını yaparken, bir yandan da kadrosunu korumayı hedefliyor.

İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK

Yoğun maç temposunu göz önünde bulunduran Portekizli çalıştırıcı, Rennes maçının ilk 11'inde değişiklik yapacak.

DÖRT İSİM KULÜBEYE

Sarı lacivertlilerde Başakşehir karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Batshuayi, Fransız ekibine karşı yedek kulübesinde yer alacak.

ARDA GÜLER PLANI

Taraftarların merak ettiği bir diğer oyuncu olan Arda Güler'in de maça yedek kulübesinde başlayacağı ve gidişata göre sonradan oyuna gireceği ifade edildi.