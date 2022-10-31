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Spor Jesus'a polis benzetmesi
Spor

Jesus'a polis benzetmesi

İstanbulspor karşısında 3 gol 1 asistle oynayan Batshuayi, hocası Jorge Jesus'u polise benzetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 09:37:00 -
Jesus'a polis benzetmesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 5-2'lik skorla geçti.

Michy Batshuayi, yaptığı hat-trick ile karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında da konuştu.

Jesus'u polis olarak gördüğünü ifade eden Batshuayi, "Kendisi bir düzen insanı ve çok katı. Her şeyin mükemmel olması gerektiğine inanan, bizlerden de bunu sürekli olarak isteyen biri." dedi.

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