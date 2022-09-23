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Spor Jesus Portekiz basınına Türkiye’yi konuştu: Böyle bir şey görmedim
Spor

Jesus Portekiz basınına Türkiye’yi konuştu: Böyle bir şey görmedim

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, "Çalıştığım ülkelerde ve takımlarda tanık olmadığım, tutkulu bir taraftar kitlesi bizi destekliyor" dedi

Yeniakit Publisher
2022-09-23 12:23:00 -
Jesus Portekiz basınına Türkiye’yi konuştu: Böyle bir şey görmedim

Süper Lig’de ve Avrupa’da yoluna oldukça güzel bir şekilde devam eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus milli maçlar arasında ülkesine gitti. Portekiz’de basın mensuplarına konuşan Jesus Fenerbahçe’yi ve taraftarı övdü.

Fenerbahçe’nin sezon başı takımın başına getirdiği Portekizli çalıştırıcı Jesus "Çalıştığım ülkelerde ve takımlarda tanık olmadığım, tutkulu bir taraftar kitlesi bizi destekliyor diye konuştu.

Jesus Fenerbahçe taraftarıyla ilgili şunları söyledi:

“Görev yaptığım ülkelerde ve takımlarda tanık olmadığım, tutkulu bir taraftar kitlesi bizi destekliyor. Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olsa da uzun süredir başarıya aç, özlem duyan bir taraftara sahibiz. Şu anda takımımızın en büyük itici gücü, tribünlerimiz. Sadece evimizde oynadığımız maçlarda değil, deplasmana gittiğimizde de bizi asla yalnız bırakmıyorlar”

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