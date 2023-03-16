Jesus oynatmıyor, ama elin oğlu stadyuma geldi bile... Böylesi görülmedi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçtan 2-0'lık bir mağlubiyetle ayrılan ve Kadıköy'de çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler için Avrupa'nın dev kulüpleri devredeydi. Uzun süredir geleceğin süper yıldızı olarak gösterilen futbolcuyu takip eden kulüpler arasında yer alan PSG'nin, Sevilla maçını izlemeye geleceği ve müsabaka sonunda Fenerbahçe ile masaya oturacağı öğrenildi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe, İspanya'da oynanan ilk maçtan iyi oynamasına rağmen 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Bugün eşleşmenin rövanşında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak olan ve çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler için sıcak bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezon yıldızını parlatan ve bu sezon süre aldığı maçlarda yaptıklarıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Arda Güler, dev kulüplerin ilgisini çekmişti.

Birçok Avrupa kulübünün sık sık stadyumda takip ettiği genç yıldız için PSG'nin Sevilla maçını izlemeye geleceği ve müsabakanın ardından stadyumda transfer görüşmesi gerçekleştireceği kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arsenal, Manchester City, Barcelona ve Atletico Madrid gibi kulüplerin de takip ettiği Arda Güler için PSG'nin ciddi bir teklifle masaya oturacağı ifade edildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.