Jesus, milli yıldızın peşine düştü!

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 13 puan toplayan, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda ise 4 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı - lacivertliler, bu sezon 'mutlak hedef' olarak belirlediği şampiyonluk için kolları sıvadı. Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda harekete geçen yönetimin gündemine milli futbolcu Kaan Ayhan geldi. Ayhan, devre arasında Kadıköy'ün yolunu tutabilir...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte yakalanan olumlu hava ve oynanan futbol sonrası taraftarlar birlik olmuştu. Süper Lig'de 20 golle fileleri en çok havalandıran takım konumunda bulunan sarı - lacivertlilerde yönetim, şampiyonluk için ipleri sıkı tutuyor.

Jorge Jesus saha içerisinde takımı başarıyla götürmeye odaklanırken, yönetim de devre arasında yapılacak takviyeler için harekete geçti. Kim Min-Jae'nin İtalya Ligi Serie A devi Napoli'ye transfer olmasının ardından savunmada büyük kan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de ilk takviye stoper hattına yapılacak.

Takımını genellikle 3'lü savunma sistemiyle oynatan Jorge Jesus'un o bölgedeki rotasyonu artırmak için takviye istediği öğrenildi.

Sarı - lacivertli yönetimin birçok ismi listesine aldığı belirtilirken, milli futbolcu Kaan Ayhan ön planda yer aldı. Yerli statüsünde forma giyen Ayhan için sezon başında da girişimlerde bulunan Fenerbahçe'nin bir kez daha Sassuolo'nun kapısını çalacağı aktarıldı. Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'la da adı anılan Kaan Ayhan için Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı ifade edilirken, aynı zamanda Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü için de sorgulama yapılacağı kaydedildi.

Sassuolo ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan, bu sezon 6 resmi maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.



