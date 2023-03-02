Jesus dedikodusu bitmek bilmiyor!.. Flaş iddia...

Brezilya basını, milli takımın başına geçmesi beklenen F.Bahçe Teknik Direktörünün, eski takımıyla sezon sonu için el sıkıştığını yazdı.

Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar mukavelesi bulunan Jorge Jesus'un, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia ediliyordu. Brezilya basını dün ortaya çarpıcı bir iddia attı.

Gazeteci Marilia Ruiz'in haberine göre; Portekizli çalıştırıcı sezon sonunda kesinlikle Fenerbahçe'den ayrılacak. Brezilya Milli Takımı'nı çok iyi bir seçenek olarak gören Jorge Jesus, aynı zamanda eski kulübü Flamengo'nun da kendisine olan ilgisinden memnun... Aynı anda iki takımı birden çalıştırabilir. Jesus'un Türkiye'de iyi bir puan ortalaması yakalamasına rağmen G.Saray'ın gerisinde kalması nedeniyle bazı taraftarlarca eleştirildiği bilgisi de verildi.

Akşam'a göre; Sarı-Lacivertliler'in Avrupa ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam ettiği, şampiyonluk yarışında da önemli bir favori olduğu yazıldı. Bunlara rağmen Jorge Jesus'un mukavelesini kesinlikle uzatmayacağı ve sezonu tamamlamasının ardından yeniden Brezilya'ya döneceği kaydedildi. Şu anda ise iki yeni muhtemel adresi var...

PEREIRA KOVULACAK

Flamengo'nun başına geçen Pereira, penaltılarla del Valle'ye kaybederek G.Amerika Süper Kupası'nı kaybetti. Portekizlinin gönderileceği konuşuluyor. Pereira ise Jesus'la ilgili, "Nasıl bitirdiği önemli. Bence F.Bahçe'de başarılı olacak" dedi.

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