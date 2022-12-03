Jeremy Rifkin’ın izinde! Faik Öztrak tükürdüğünü fena yaladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul’daki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' yaptı.

Burada konuşma yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise kendisiyle çelişti.

2018 yılında hükümetin danışmanlık şirketi McKinsey ile anlaşmasını eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li Jeremy Rifkin'i ekonomi danışmanı olarak tanıttığı toplantıya katılarak nutuklar attı.

Öztrak, hükümete yönelttiği haklı eleştiride, “Bizim bürokratlarımızın neyi eksik de yabancı danışman tuttunuz? Bu şirketten bürokrasimizden yetişmiş kaç uzman var?” demişti. Erdoğan da bakanlığa talimat vererek da McKinsey ile çalışılmamasını söylemişti.

Hükümete tepki gösteren CHP'li Öztrak'ın kendi partisine ses çıkarmaması ise 'tükürdüğünü yaladı' yorumlarına neden oldu.