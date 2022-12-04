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Biyografi Jeremy Rifkin kimdir? Jeremy Rifkin hayatı ve eserleri
Biyografi

Jeremy Rifkin kimdir? Jeremy Rifkin hayatı ve eserleri

CHP'nin sunumuna konuşmacı olarak katılan ekonomist Jeremy Rifkin, Türkiye'de herkes tarafından merak edilen oldu. İşte Jeremy Rifkin'in hayatı ve Jeremy Rifkin'in eserleri, Jeremy Rifkin kimdir sorusunun cevabı bu haberde.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 02:02:00 -
Jeremy Rifkin kimdir? Jeremy Rifkin hayatı ve eserleri

ABD vatandaşı ekonomist ve sosyal kuramcı Jeremy Rifkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı toplantıya tele konferans yoluyla katılım sağlayıp, olası CHP iktidarı durumunda da danışmanlık yapması beklenmektedir.

Jeremy Rifkin kimdir?

26 Ocak 1945 yılında dünyaya gelen Jeremy Rifkin , Amerikalı ekonomik ve sosyal kuramcı, yazar, konuşmacı, siyasi danışman ve aktivist olarak biliniyor.

Üçüncü Sanayi Devrimi'nin babası

Bilimsel ve teknolojik değişikliklerin ekonomi, iş gücü, toplum ve çevre üzerindeki etkisi hakkında yirmi iki kitaba imza atmıştır. Küresel ekonomik kriz, enerji güvenliği ve iklim değişikliğinin zorluğunu ele alan uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik planı olan "Üçüncü Sanayi Devrimi"nin baş mimarı olarak biliniyor. Üçüncü Sanayi Devrimi, 2007'de Avrupa Parlamentosu tarafından resmen desteklenip kabul edildi.

Jeremy Rifkin MIT'de akademisyenlik yapıyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) akademik kadrosunda bulunan Jeremy Rifkin 25 yıldır burada akademisyenlik yapmaktadır.

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