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Ekonomi Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek
Ekonomi

Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-03 08:53:48 -
Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek

İSTANBUL (AA) - Kocaeli'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahaları ihaleye çıkarıldı.

Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kocaeli Gölcük ve Gebze ilçesinde 2 doğal mineralli su arama sahası açık artırma usulüyle ihale edilecek. Alanları 1720 ve 2 bin 895 hektar olan sahaların ihalesi, 17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Gebze'de alanı 249,2 hektar olan jeotermal kaynak su arama sahası da aynı tarihte ihale edilecek. İhaleler, 14.00 ile 14.30 saatleri arasında yapılacak.

İhaleler, Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak ve ihale saatine kadar teklif verilebilecek.

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