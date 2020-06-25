Jeotermal kaynak sahası ihaleleri

ANKARA (AA) - Kahramanmaraş'ta ruhsatlı 5 jeotermal kaynak ve jeotermal kaynak su işletmesi alanları için ihale gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinin sınırları içerisinde bulunan 5 ruhsatlı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası açık artırma usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 16 bin 826 lira ile 314 bin 615 lira arasında, alanları ise 374 hektarla 4 bin 340 hektar arasında değişen sahaların ihaleleri, 24 Temmuz 2020 Cuma saat 09.00'dan başlayarak ayrı ayrı yapılacak.



İstekliler, tekliflerini ihale günü ve saatine kadar Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına iletebilecek.











