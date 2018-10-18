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Jeffrey: Bu, Türkiye'ye tehdit olur, bunu yapmayız

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'nin kuzeyinde bir YPG/PKK devleti kurmak gibi bir niyetleri olmadığını, bunun zaten Türkiye için bir tehdit anlamına geldiğini, böyle bir şeyi yapmayacaklarını söyledi.

18 Ekim 2018 Perşembe 06:22
Jeffrey: Bu, Türkiye'ye tehdit olur, bunu yapmayız

Türkiye ziyaretinde Suriye'deki son durumu ele alan görüşmeler gerçekleştiren ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara Esenboğa Havalimanında ABD'li basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Suriye'de hemfikiriz' 

"Türkler, Başkan (Donald Trump) tarafından çarpıcı şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ortaya konulan Suriye'deki ana hedeflerimiz konusunda bizimle hemfikir." diyen Jeffrey, bu hedeflerin İran'ın Suriye'den tamamen çekilmesi, çatışmaları hafifletmek ve siyasi süreci yeniden canlandırmak olduğunu söyledi.

"Türkiye ateşkeste ısrarcı oldu"

Tahran zirvesinde ateşkese yanaşmayan İran ve Rusya'ya karşın Türkiye'nin söylemlerinde ısrarcı olduğunu vurgulayan Jeffrey, "Yani Türkiye çeşitli diplomatik ve askeri adımlar atarak sözlerinden vazgeçmeyeceklerini gösterdi. Bu çok önemliydi." ifadesini kullandı.

Jeffrey, ABD askeri güçlerinin Suriye'nin güneyinde ve kuzey doğusunda terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonlara devam ettiğini vurgulayarak Türkiye'nin de bu kapsamda İdlib'in kuzeyi ve El-Bab'da bulunduğunu kaydetti.

"Büyük bir kaosun eşiğinden dönüldü, bunu Türkler engelledi"

Kimyasal dahil, İdlib'e yapılacak herhangi bir saldırının çatışmayı pervasızca artıracağını söyleyen Jeffrey, "İdlib'e girilseydi büyük bir kaos olurdu ve esasında bu, Suriye hükümetine karşı silahlı direnişin de sonu anlamına gelirdi. Türkler bunun önüne geçti." diye konuştu.

Jeffrey, Soçi mutabakatı'na değinerek, Türkiye'nin bu tehlikeyi engellediğini kaydetti.

"Daha önce Münbiç'te YPG ile çalışıyorduk"

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Türklerle bir Arap bölgesi olan Münbiç'te de birlikte çalışıyoruz. Daha önce burada Türklerin PKK'nın yan uzantısı olduğunu addettikleri ve buna dikkat çektikleri YPG ile birlikte çalışıyorduk. Bununla başa çıkmamızın bir yolu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun haziranda bir araya gelerek Türklerle mutabık kaldığımız Münbiç'teki yol haritası. Bu hala yürürlükte.

"Amacımız YPG'yi yeniden Fırat'ın doğusuna çekmek"

Münbiç'te ortak devriye gezecek güçlerimiz Türkiye'de eğitim veriyor. Burada amaç, Türkiye'ye çok yakın olduğu için Türkleri tatmin edecek güvenli bir bölge oluşturmak, bizim de tatmin olacağımız, yerel halkın güvende olacağı ve YPG'yi Fırat'ın doğusuna tekrardan çekmek. Dolayısıyla burası önemli bir bölge ve Türklerle (Suriye'nin) kuzeydoğusunda neler yapacağımıza dair sürekli görüşüyoruz. Burası YPG'nin buradaki varlığından ötürü Türkler için önem teşkil ediyor." 

"Bu, Türkiye'ye karşı bir tehdit olur, bunu yapmayız"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşacak terör örgütü PKK ile bağlantılı bağımsız bir yapı konusunda endişeleri olduğunu vurgulayan Jeffrey, "Bu Türkiye'ye karşı bir tehdit. Biz her şeyden önce Suriye'nin toprak bütünlüğünden, birleşik bir devletten yanayız ve Suriye'nin kuzeydoğusunda bir ulus oluşturma çabası içerisinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Jeffrey, Suriye'de istikrarlı bir yönetimin yanı sıra hem Kürt ve hem Araplar ile bölgedeki toplulukların güvenliklerini önemsediklerini belirterek, "Ancak burada uzun dönemli bir siyasi gündemimiz yok, askeri gündemimiz mevcut." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 06:22
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