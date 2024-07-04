Jeff Bezos'tan 5 milyar dolarlık satış!

Jeff Bezos, 5 milyar dolar değerinde Amazon hissesi sattı. Ünlü milyarder, bu satışla birlikte sadece 2024 içinde 13 milyar doları aşkın hisseyi nakde çevirmiş oldu.

Amazon’un kuruculuğunu üstlenen dünyanın en büyük iş insanlarından Jeff Bezos, Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 219 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk’ın ardından şu anda en zengin ikinci insan konumunda.

Bezos’un birçok şirketi olmasına rağmen servetinin çoğunluğu, tahmin edebileceğiniz gibi Amazon’dan geliyor. Yani ünlü milyarderin milyonlarca Amazon hissesi var. Ancak bugün yaşanan bir gelişme, Bezos’un Amazon hisselerinin önemli bir kısmını sattığını ortaya koyuyor.

Jeff Bezos, 5 milyar dolar değerinde Amazon hissesi sattı.

Jeff Bezos, geçtiğimiz salı günü toplam değeri 5 milyar dolara ulaşan 25 milyon adet Amazon hissesi satma kararı aldı. Dev satış, ünlü milyarderin bu yıl içinde gerçekleştirdiği ikinci hisse satışı oldu. Bezos, son olarak şubat ayında 8,5 milyar dolarlık hisse satmıştı. Yeni satışla birlikte son 5 ayda 13 milyar dolarlık hisse senedini nakde çevirmiş oldu.

Amazon hisselerinin yıllık oranda %32 artışta olduğunu eklemek gerekiyor. Şirket, yapay zekâ ve bulut hizmetleri sayesinde yükselişteydi. Hatta yakın zamanda tarihinde ilk kez 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaşmıştı.

Bezos’un neden hisselerini sattığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Tabii ki hisselerin uçuşta olması etkili olmuştur. Ancak başka tahminler de var. Bezos, 2023 Kasım’ında Washington eyaletindeki Seattle’daki evinden Florida eyaletindeki Miami şehrine taşınma kararı almıştı. Washington’da hisse satışından elde edilen kazançlara %7 vergi uygulanıyordu. Florida’da ise böyle bir vergi yoktu. Bezos, bunun sayesinde yüz milyonlarca dolarını vergilerden kurtarmış oldu.

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60 yaşındaki ünlü milyarder bu kadar fazla hisse satışı gerçekleştirse de hâlâ Amazon’un önemli bir kısmına sahip. Öyle ki şirketin %8,8’ine denk geldiği düşünülen 912 milyon hisseyi hâlâ tuttuğu tahmin ediliyor. Şu anki serveti başta da söylediğimiz gibi 219 milyar dolar. Bezos’un 2021’de Amazon CEO’luğunu bıraktığını ancak şirkette hâlâ Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığını da son olarak ekleyelim.