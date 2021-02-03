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Ekonomi Jeff Bezos mail atıp ayrılacağını açıkladı
Ekonomi

Jeff Bezos mail atıp ayrılacağını açıkladı

Amazon'un sahibi Jeff Bezos çalışanlarına attığı mailde, yaklaşık 30 yıldır sahibi olduğu şirketin CEO'luk görevinden ayrılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 01:23:00 -
Jeff Bezos mail atıp ayrılacağını açıkladı

Dünyanın en zengin ismi Jeff Bezos'un yerini sonbaharda Amazon'un bulut bilişim işini yürüten Andy Jassy alacak. 57 yaşındaki Bezos daha sonra şirketin yönetim kurulu başkanı olacak.

Çalışanlara yazdığı bir blog gönderisinde Bezos, Amazon'da geliştirilmekte olan yeni ürünlere ve erken girişimlere odaklanmayı planladığını söyledi.

Yan projeler için daha fazla zamanı olacağını söyledi: uzay araştırma şirketi Blue Origin; sahibi olduğu gazete The Washington Post; ve hayır kurumları.

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