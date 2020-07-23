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Ekonomi

Jeep'e Alman dergisinden ödül

Jeep, Almanya merkezli "4x4 OFF ROAD" dergisinin düzenlediği "Okuyucunun Seçimi Ödülleri"nde aldığı ödüllerle dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:29:00 -
Jeep'e Alman dergisinden ödül

İSTANBUL (AA) - Jeep, "4x4 OFF ROAD" dergisinin düzenlediği "Okuyucunun Seçimi Ödülleri"nde farklı kategorilerde ödül sahibi oldu.

JEEP açıklamasına göre, marka, Almanya merkezli derginin düzenlediği "Okuyucunun Seçimi Ödülleri"nde aldığı ödüllerle dikkati çekti. 13 kategoride 248 farklı modelin yer aldığı, 40 bini aşkın okuyucunun katılarak pazardaki en iyi 4x4 ve SUV’lar için oy verdiği yarışmanın büyük ödülü Jeep Renegade’in oldu.

Üst üste altı yıl boyunca "En İyi Kompakt SUV" seçilen Jeep Renegade, kendi klasmanında 19 farklı modeli geride bırakarak birinci seçilirken, 4x4 yetenekleri ve tasarımı ile okuyucuların beğenisini kazandı.

Markanın lüks segmentteki modeli ise Jeep Grand Cherokee en iyi ithal lüks off-road aracı seçilirken, "Lüks Off-Road" kategorisinde ikinci oldu.

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