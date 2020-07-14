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Aktüel

Jeep Compass ve Renegade’de "Şimdi Al 2021’de Öde" kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:23:33 -
Jeep Compass ve Renegade’de "Şimdi Al 2021’de Öde" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Temmuz ayı boyunca Jeep Compass ve Jeep Renegade satın alacak kişiler araçlarına hemen sahip olurken; ödemelerine 2021’de başlıyor.

Jeep açıklamasına göre, temmuz ayında “En kabiliyetli küçük SUV Jeep Renegade” 100 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla, Jeep Compass ise maksimum 150 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile yeni sahiplerini bekliyor.

Özgürlük, tutku ve macera severlerin ortak noktası Jeep, Temmuz ayında "Şimdi al 2021’de öde" kampanyasını devreye alıyor. Bu kapsamda Jeep Renegade modelinde, 100 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı kullanıcılarla buluşurken, ödemeler Ocak 2021’de başlıyor.

Üstelik kampanya kapsamında daha alt tutarlarda kredi kullanmak isteyenler, kendileri için en uygun ödeme planını da belirleyebiliyorlar.

Hayallerinin rotasını Jeep Compass ile keşfetmek isteyenler ise maksimum 150 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanından faydalanıyorlar.

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