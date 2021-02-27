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Medya Jason Statham kimdir?
Medya

Jason Statham kimdir?

Jason Statham hayatı | Türkiye’ye gelen oyuncu Jason Statham, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Pek çok kişi Jason Statham’ın kim olduğunu ne iş yaptığını araştırmaya başladı. Jason Statham kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 09:03:00 -
Jason Statham kimdir?

Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile oyuncu Jason Statham, oyuncu Josh Harrnett, yönetmen-senarist Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley, Yapımcı Ivan Atkinson, Miramax CEO'su Yapımcı Bill Block'un da aralarında bulunduğu Hollywood oyuncu ve yapımcıları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile doğum günü pastasını keserek teşekkürlerini iletti.

Jason Statham kimdir?

Jason Statham 26 Temmuz 1967'de İngiltere'de dünya geldi. Aksiyon ve dövüş filimleriyle tanınan Jason Statham aynı zamanda eski bir yüzücüdür.

Jason Statham; Mars'ın Hayaletleri, Taşıyıcı, İtalyan İşi, Tetikçinin Gecesi, Ölüm Hattı, Suikastçı, Hızlı ve Öfkeli gibi filmlerde rol aldı. 

Jason Statham'ın oynadığı Guy Ritchie'nin yönettiği Five Eyes filminin bir bölümü Antalya'da çekiliyor. Bu sebeple oyuncu Türkiye'de bulunuyor.

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