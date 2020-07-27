  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Jarell Eddie Fenerbahçe Beko'da

Yeniakit Publisher
2020-07-27 19:23:24 -
Jarell Eddie Fenerbahçe Beko'da

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li şutör Jarell Eddie ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Jarell Eddie'ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde son olarak İspanya'nın UCAM Murcia takımında forma giyen 2.01 metre boyundaki 1991 doğumlu oyuncu, Atlanta Hawks ile profesyonel kariyerine adım attı.

Amerika kariyerinin ardından 2018 yılında Avrupa'ya gelen Eddie, Fransa'nın Strasbourg takımında forma giydikten sonra İspanya'ya geçti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı