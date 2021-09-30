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Dünya Japonya’nın yeni başbakanı Kişida gibi
Dünya

Japonya’nın yeni başbakanı Kişida gibi

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), yeni genel başkanını seçti.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:26:00 -
Japonya’nın yeni başbakanı Kişida gibi

Parti içindeki liderlik yarışının 2. turunda dün eski Savunma ve Dışişleri Bakanı Taro Kono’yu geçen eski dışişleri bakanlarından Fumio Kişida kazandı.

LDP’nin parlamentonun alt kanadındaki çoğunluğu nedeniyle, Kişida’nın 4 Ekim’de yapılacak oylamanın ardından başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

Halk desteğinin son derece düşük olmasına rağmen Kişida’nın fiilen başbakan seçilmesi tartışmalara neden oldu. Kişida, lider seçilmesinin ardından, Japonya ekonomisini derinden etkileyen Covid-19 pandemisiyle mücadele vaat ederken, “Ulusal krizimiz sürüyor. Koronavirüsüne karşı güçlü bir iradeyle çalışmaya devam etmeliyiz ve bu yılın sonuna gelinmeden onlarca trilyon yenlik yardım paketini toparlamalıyız” dedi.

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