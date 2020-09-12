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Dünya Japonya'nın kuzeydoğusunda iki deprem
Dünya

Japonya'nın kuzeydoğusunda iki deprem

Japonya'nın Honşu adasının kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde 6,1 ve 5 şiddetinde iki ayrı deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 08:39:00 -
Japonya'nın kuzeydoğusunda iki deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre, ülkenin Honshu adasının kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde 11.44'te 6.1 büyüklüğünde ve 11.50'de 5 büyüklüğünde iki ayrı yer sarsıntısı kaydedildi.

40 kilometre derinlikte meydana gelen depremler, çevredeki Aomori, Iwate, Akita, Yamagata ve Fukushima eyaletlerinde hissedildi.

Ajanslar, deprem sonrası tsunami uyarısında bulunmadı.

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