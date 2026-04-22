Ekonomi Japonya'nın ham çelik üretiminde büyük düşüş
Ekonomi

Japonya’nın ham çelik üretiminde büyük düşüş

Japonya'nın ham çelik üretiminde büyük düşüş

Dünyanın dördüncü büyük çelik üreticisi olan Japonya’da ham çelik üretimi, zayıflayan inşaat talebi ve ihracattaki yavaşlama nedeniyle 2025 mali yılında yüzde 3,2 gerileyerek 1968’den bu yana görülen en düşük seviyeye ulaştı.

Japon Demir ve Çelik Federasyonu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, 31 Mart'ta sona eren mali yılda üretim 80,33 milyon metrik ton olarak kaydedildi. Böylece Japonya'da ham çelik üretimi üst üste dördüncü yıl da düşüş göstermiş oldu.

Federasyon analisti, iş gücü eksikliği, yüksek hammadde maliyetleri ve gerileyen ihracatın inşaat sektöründe çelik talebini zayıflattığını belirtti. Ayrıca 2025'te iki yüksek fırının kapatılmasının üretim üzerinde doğrudan baskı oluşturduğu ifade edildi.

Analist, sanayi makineleri ve otomotiv sektörlerinde toparlanma sinyalleri görülse de, Ortadoğu'daki çatışmaların tedarik sorunlarını artırabileceği, bunun da hem otomobil üretimini hem de ihracatını olumsuz etkileyerek çelik üretiminde ek düşüş riskleri yaratabileceği uyarısında bulundu.

Mart ayında Japonya'nın ham çelik üretimi yıllık bazda %4,1 azalışla 6,92 milyon ton seviyesine inerken, mevsim etkilerinden arındırılmamış veriler şubata göre %8,2 artış gösterdi.

