'Başkan pound sever'

'Başkan pound sever'

Ataşehir’de yürütülen büyük soruşturmada, şüpheli müteahhit Hümeyra Ökcün’ün ifadesi gündeme bomba gibi düştü. Ökcün, rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Onursal Adıgüzel’in yardımcısı Birol Yıldız’ın kendisiyle dalga geçtiğini ve “Başkan pound seviyor” diyerek, ödemelerin bir kısmının İngiliz Sterlini olarak talep edildiğini beyan etti.

HABER MERKEZİ

Ataşehir Belidiyesi’ne yenilik yürütülen büyük soruşturmada şüpheli müteahhit Hümeyra Ökcün’ün ifadesi gündeme bomba gibi düştü. Özgür Özel’in “Onursal neredeyse hiç ihale yapmadı. Belediyede para yok. Ne ile suçlayacaklar, çok merak ediyorum.” sözleriyle gündeme gelen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in müteahhide yönelik tehditleri, milyon dolarlık ödeme trafiği, belediye yöneticileri arasındaki rüşvet paylaşımı tartışmaları, sahte belgeler ve baskı zinciri soruşturma dosyasına ayrıntılarıyla girdi.

MÜTEAHHİDİ TEHDİT ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren Ökcün, sürecin kırılma anını Adıgüzel ile yaptığı görüşme olarak niteledi. “İstediğiniz tüm paraları verdim, iskanımı vermiyorsunuz” diyerek tepki gösterdiğini, buna karşılık Adıgüzel’in kamulaştırma gerekçesi sunduğunu, ardından ise “Bu iş çözülmezse başka yerlerde nasıl çalışacaksın” sözleriyle baskı kurduğunu beyan etti. Bu görüşmenin ardından sürecin daha da sertleştiğini, yaşananların artık dayanılmaz bir noktaya ulaştığını ifade etti.

 

Ökcün, 2021’de inşaata başlarken belediyeden mimar tavsiyesi aldığını, 130 bin metrekarelik proje kapsamında 2024 yılında yapı tadilat ruhsatı almak istediğinde belediyenin yönlendirdiği mimarın aracı olduğunu ve kendisinden başta 2 milyon dolar talep edildiğini anlattı. Bu talebin mimar Erhan Çelebi aracılığıyla iletildiğini belirten Ökcün, “Vermezsen 2 yıl ruhsat alamazsın” denilerek baskı kurulduğunu, 6 ay direndiğini ancak işlerinin kilitlenmesi üzerine ödemek zorunda kaldığını söyledi.

10 MİLYON DOLAR YÜK BİNDİ

Verilen paraların Adıgüzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol’a ulaştırıldığını belirten Ökcün, sürecin sistematik şekilde işlediğini anlatarak yapı tadilat ruhsatı ve iskân süreçleri için yaptığı ödemeleri ayrıntılı şekilde sıraladı. Toplamda 3 milyon 926 bin dolar, 180 bin euro ve 150 bin pound ödeme yaptığını, bu paraların elden teslim edildiğini ve kayıt altına alındığını ifade eden Ökcün, yalnızca bu ödemelerle sınırlı kalmadığını, harçlar ve diğer giderlerle birlikte toplamda yaklaşık 10 milyon dolarlık bir yükün altına girdiğini söyledi. Seçim sonrası belediye zabıtasının şantiyeye gelerek beton santralini kapatmaya çalıştığını anlatan Ökcün, işçilerin kaldığı alanlara dahi müdahale edildiğini, Yıldız’ın şantiyeye gelerek geri adım attığını ancak taleplerin sistematik hale geldiğini ifade etti.

 

BAŞKANIN POUND MERAKI

İskân sürecinde kendisinden 265 milyon TL harç çıkarıldığını söyleyen Ökcün, 70 milyon TL’yi iskân verilmeyince geri istediğini beyan etti. Ökcün, Yıldız’ı ve eşini Bodrum’da teknesinde ağırladığını, Yıldız’ın kendisiyle “Abla sen büyük müteahhit olamamışsın, iş takipçisi gibi her gün belediyeye geliyorsun” diyerek dalga geçtiğini anlattı. Ayrıca ödemelerin bir kısmının “Başkan Pound seviyor” denilerek İngiliz Sterlini olarak talep edildiğini beyan etti. Dosyaya giren en dikkat çekici başlıklardan biri de sahte evrak oldu. Ökcün, iskân harcı tahakkuk fişlerinin sahte olduğunu da kaydetti.

Aralarında Onursal Adıgüzel de var! Ataşehir yolsuzluğunda yeni gelişme

CHP'li Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada flaş gelişme

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel hakkında karar verildi

resat

yatırımını ingiliz dostlarının ülkesine yapmayı düşünen biri için akıllı bir tercih , tahtakaleye uğramadan direk londraya ,,pazar günü ise dövizci açtırma derdinde olmaz,
+90 (553) 313 94 23