Takla atan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı!
Tekirdağ Çorlu'da refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yapılan kontrolde sürücünün 2.79 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, gece saatlerinde, Kazımiye Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Serhat D.'nin kontrolünü yitirdiği 35 AF 7467 plakalı otomobil, refüje çarparak takla atıp, ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan yaralı sürücü Serhat D.'nin 2.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazada ters dönen otomobil polis ve vatandaşların yardımıyla düzeltilerek çekiciye yüklendi.