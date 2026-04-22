  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yaklaşık 1 milyar dolar... Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat Başkan Kurtulmuş çocukları ağırladı: TBMM’de renkli görüntüler Ferdi Atuner hayatını kaybetti! Yeşilçam'da birçok filmde rol almıştı Ritim, damar ve erken dönem... Kalp hastalıkları sessiz ilerliyor: Uzmandan uyarı Suudi Arabistan Türkiye ile ilgili büyük projeyi doğruladı: Yıl sonuna kadar bitirilecek Pasifik’ten Marmara’ya geldi İstilacı yosun sahil şeritlerini tehdit ediyor Haber geldi! Millet gider mersine, Fener gider tersine... Galatasaray derbisi öncesi kritik karar
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Zehir tacirlerine gümrük duvarı: 5,7 ton kaçak gıda ele geçirildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ticaret Bakanlığı, hem halk sağlığını korumak hem de ekonomik refahı tehdit eden yasa dışı ticaretle mücadelesini sahanın her noktasında kesintisiz sürdürüyor. Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yüksek teknoloji ve risk analizleriyle gerçekleştirdiği etkin saha denetimleri, gıda kaçakçılarına ağır darbe vurdu.

#1
Gümrükler Muhafaza ekipleri, düzenledikleri operasyonlarla uyuşturucu maddeden tütün ve mamullerine, tekstilden gıdaya kadar çok sayıda kaçak eşya ve ürünün ülkeye girişini engelliyor. Eşyanın, vergi yükümlülüklerini yerine getirmemek için gümrük beyanı yapılmadan yurda sokulması, transit rejimi hükümlerine aykırı olarak yurt içinde bırakılması veya eşya menşeinin saptırılması gibi gümrük idaresini yanıltıcı işlemler, kaçakçılık faaliyeti olarak değerlendiriliyor. Özellikle gıda güvenliğinin tesisi ve gıda piyasasında vergi kayıplarına neden olabilecek yasa dışı faaliyetin önlenmesi önem taşıyor. Bu kapsamda ekipler, kaçakçılıkla mücadele faaliyetinin bir parçası olarak halk sağlığını tehdit eden, vergisiz veya mevzuata aykırı gıda ürünlerinin ülkeye girişine izin vermiyor.

#2
ETKİN SAHA DENETİMLERİ GIDA KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEYİ HIZLANDIRDI Ekiplerin bu yılın ilk çeyreğinde gümrüklerde en fazla ele geçirdiği ürünler arasında çay, bal, kuruyemiş ve takviye edici gıdalar ön plana çıktı. Geçen yılın aynı döneminde de ekiplerin en fazla el koyduğu gıda ürünleri, çay, bal, bulgur ve kuruyemiş olarak kayıtlara geçti. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen etkin saha denetimleri ve risk analizi çalışmaları sonucunda, yılın ilk üç ayında gıda kaçakçılığıyla mücadelede önemli artış kaydedildi. Ekipler, geçen yıl gerçekleştirdikleri operasyonlarda 2 milyar liralık kaçak gıda ürününe el koydu. Bu yılın ilk çeyreğinde, müdahale edilen olay sayısı 65, ele geçirilen ürün miktarı 5 bin 750,4 ton oldu. Söz konusu gıdaların değeri 169 milyon 783 bin 537 lira olarak hesaplandı. Yılın ilk üç ayında ele geçirilen ürün miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 740, el konulan kaçak gıdaların toplam değeri yüzde 20 arttı.

#3
YASA DIŞI GIDANIN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ADLİ İŞLEM UYGULANIYOR Bu kapsamda gümrüklü yer ve sahalarda kaçakçılık şüphesi bulunan tüm taşıtlar ile yolcuların beraberinde taşıdığı gıda, dökme yük gibi her türlü eşya, ekiplerce kontrole tabi tutuluyor. Kontrollerde yüksek teknolojiden faydalanılarak araç ve konteyner tarama, araç altı görüntüleme ile vücut tarama sistemleri, bagaj x-ray, uyuşturucu ve kimyasal madde tespit, videoskop ile yoğunluk ölçüm cihazları etkin şekilde kullanılıyor.

#4
Öte yandan, muafiyet sınırları dışında ticari miktar ve mahiyet arz eden, yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan gıda maddeleri hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca "kaçakçılık suçu" kapsamında adli işlem başlatılıyor. Bu süreç, ilgili Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda yürütülüyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tebliği uyarınca, halk sağlığının korunması amacıyla et ve süt ürünlerinin kişisel sevkiyat veya yolcu beraberi eşya olarak Türkiye'ye getirilmesi ya da ülkeden gönderilmesi yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Havalimanında dehşet! Uçağın motoruna atlayan adam feci şekilde can verdi
Dünya

Havalimanında dehşet! Uçağın motoruna atlayan adam feci şekilde can verdi

İtalya’daki Bergamo Havalimanı’nda 35 yaşındaki Andrea Russo, güvenliği aşarak aprona girdi ve kalkışa hazırlanan Volotea uçağının motoruna ..
Kahramanmaraş saldırganının annesi tutuklandı
Gündem

Kahramanmaraş saldırganının annesi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda meydana gelen saldırıda 1'i öğretmen 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıyı gerçekleştiren İsa..
Trump'tan Tahran'a "pazarlık" çağrısı! Müzakereler öncesi şok hamle: Ricacı oldu
Gündem

Trump'tan Tahran'a "pazarlık" çağrısı! Müzakereler öncesi şok hamle: Ricacı oldu

ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki gerilimi düşürmek adına yürütülen diplomasi trafiğinde beklenmedik bir çıkış yaparak, İran yönetiminden ..
İran'dan komşularına son uyarı! Petrole artık veda edin
Gündem

İran'dan komşularına son uyarı! Petrole artık veda edin

İran ile ABD arasındaki gerilim Basra Körfezi'ni barut fıçısına çevirirken, Tahran yönetiminden bölge ülkelerini titretecek bir açıklama gel..
Seyirci tepki gösterdi! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı
Gündem

Seyirci tepki gösterdi! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Tiyatrocu Müjdat Gezen, İstanbul’da sahnelenmesi planlanan “Gırgıriye Müzikali” öncesinde yaşanan gerginliğin ardından rahatsızlanarak hasta..
Okulun kızlar tuvaletinden çıkanlar Bilecik’i sokağa döktü!
Gündem

Okulun kızlar tuvaletinden çıkanlar Bilecik’i sokağa döktü!

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki bir ortaokulun tuvaletinde, temizlik görevlileri tarafından gizlenmiş halde tabanca ve yanında bir not bulund..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23