Zehir tacirlerine gümrük duvarı: 5,7 ton kaçak gıda ele geçirildi

ETKİN SAHA DENETİMLERİ GIDA KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEYİ HIZLANDIRDI Ekiplerin bu yılın ilk çeyreğinde gümrüklerde en fazla ele geçirdiği ürünler arasında çay, bal, kuruyemiş ve takviye edici gıdalar ön plana çıktı. Geçen yılın aynı döneminde de ekiplerin en fazla el koyduğu gıda ürünleri, çay, bal, bulgur ve kuruyemiş olarak kayıtlara geçti. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen etkin saha denetimleri ve risk analizi çalışmaları sonucunda, yılın ilk üç ayında gıda kaçakçılığıyla mücadelede önemli artış kaydedildi. Ekipler, geçen yıl gerçekleştirdikleri operasyonlarda 2 milyar liralık kaçak gıda ürününe el koydu. Bu yılın ilk çeyreğinde, müdahale edilen olay sayısı 65, ele geçirilen ürün miktarı 5 bin 750,4 ton oldu. Söz konusu gıdaların değeri 169 milyon 783 bin 537 lira olarak hesaplandı. Yılın ilk üç ayında ele geçirilen ürün miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 740, el konulan kaçak gıdaların toplam değeri yüzde 20 arttı.