Ayin yaptı: Meksika şaşkınlık içerisinde duyurdu! 1500 yıllık o detay şaşkınlık yaşattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Meksika'da Teotihuacan antik kentinde bir turistin ölümüne, 13 kişinin ise yaralanmasına neden olan silahlı saldırıdaki o detay büyük krize yol açtı...

Meksika'nın 2 bin yıllık tarihiyle önemli arkeolojik alanlarından biri olan Teotihuacan antik kentinde düzenlenen silahlı saldırının ardındaki motivasyon ortaya çıktı.

Nazi lider Adolf Hitler'e takıntılı olduğu belirtilen 27 yaşındaki Julio César Jasso, saldırıda bir Kanadalı turisti öldürmüş, 13 kişiyi ise yaralamıştı. Amerikan gazetesi New York Post'un aktardığına göre saldırganın 42 metre yüksekliğindeki Ay Piramidi'nde rehin aldığı kişilere "Kımıldamayın yoksa sizi kurban ederim. Burası kurbanlar için yapıldı. Siz ziyaret edip fotoğraf çekin diye değil. Bakın sözümü tutuyorum. Orada iki Koreli öldü. Onları bir köpek gibi kurban ettim" diye bağırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Jasso'nun saldırısını hem Colorado'daki Columbine Lisesi katliamının 27'nci yıldönümüyle hem de Hitler'ın doğum günüyle çakışacak şekilde düzenlediği belirtildi. Yetkililer, saldırganın yaklaşık 2 bin yıl önce bölgede yaşamış uygarlıkların düzenlediği insan kurban etme ayinlerini yeniden canlandırmaya çalıştığını düşünüyor. Teotihuacan antik kenti, milattan sonra yaklaşık 100 yılında Ay Piramidi'nin inşasına başlayan ve dönemin en büyük uygarlıklarından biri olarak kabul edilen bir medeniyete ev sahipliği yapıyordu. Arkeologlar bölgede yaptığı kazılarda saldırganın motivasyonuna dayanak oluşturan çarpıcı bulgulara rastlamıştı. Kazılarda elleri arkadan bağlanmış, kafası kesilmiş ya da mızrak yarasıyla gömülmüş esirlerin iskeletleri bulunmuştu.

Yapılan analizler bu kurbanların Orta Amerika'nın farklı bölgelerinden getirilmiş olabileceğini göstermişti. Boston Üniversitesi'nden arkeolog David Carballo, o dönemki halkın güneşin doğmaya devam etmesi ve yaratılış döngüsünün sürmesi için insan kurban ettiğini belirtiyor.

