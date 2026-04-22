Ayin yaptı: Meksika şaşkınlık içerisinde duyurdu! 1500 yıllık o detay şaşkınlık yaşattı

Nazi lider Adolf Hitler'e takıntılı olduğu belirtilen 27 yaşındaki Julio César Jasso, saldırıda bir Kanadalı turisti öldürmüş, 13 kişiyi ise yaralamıştı. Amerikan gazetesi New York Post'un aktardığına göre saldırganın 42 metre yüksekliğindeki Ay Piramidi'nde rehin aldığı kişilere "Kımıldamayın yoksa sizi kurban ederim. Burası kurbanlar için yapıldı. Siz ziyaret edip fotoğraf çekin diye değil. Bakın sözümü tutuyorum. Orada iki Koreli öldü. Onları bir köpek gibi kurban ettim" diye bağırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı.