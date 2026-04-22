Mansur'u kullanacaklar

Buğra Kardan İstanbul

Sahtekarlıkla elde ettiği diploması iptal edilen ve YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle siyasi yasak cezası alan Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yolsuzluk davası sebebiyle cezaevinden kurtulmasının ihtimal dışı olduğunu görünce stepne formülüne sarıldı. Yolsuzluktan tutuklu olduğu Silivri’den milletvekillerine yolladığı yılbaşı kartında kendisini ‘CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak’ lanse eden ve kendisine diyet borcu olan Özgür Özel’i “Ekrem Başkan’ın bir yedeği yok” demeye zorlayan İmamoğlu’nun cezaevine ziyarete gelen farklı siyasi parti temsilcilerine ‘Adayının ABB Başkanı Mansur Yavaş olduğunu’ söylediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

APARAT OLMAYA ELVERİŞLİ

TBB tarafından Gölbaşı’nda düzenlenen Araç Teslim Töreni’ne katılmak için gittiği Ankara’da Mansur Yavaş’ı ziyaret etme gereği duymayan, Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonu sonrası düzenlenen destek mitinginde Yavaş’ı konuşturmayan İmamoğlu’nun açıklaması, akıllara daha önce Özgür Özel’in açıkladığı “Mansur’u Cumhurbaşkanı, Ekrem’i Başbakan yaparız” formülünü getirdi. İmamoğlu’nun Yavaş ismini öne sürmesini gazetemize değerlendiren uzmanlar, Cumhurbaşkanı adayı olma şansı kalmayan Ekrem İmamoğlu’nun “kullanışlı aparat” olarak gördüğü Mansur Yavaş’ın seçilmesi durumunda ülkeyi Parlamenter Sistem’e götürerek, Cumhurbaşkanlığı makamını sembolik hâle getirme ve Başbakan koltuğuna oturarak yönetimi ele geçirme planı yaptığını dile getirdi.

‘UMUDUMUZ ŞABAN’ FİLMİ GİBİ

Akit’e konuşan eski CHP’li Savcı Sayan, şunları söyledi: “İmamoğlu’nun Yavaş’ın ismini zikretmesi boşuna değil. Amacı, Yavaş üzerinden kendisine gelecek inşa etmek. İmamoğlu’nun planı belli. Sinsi plana göre Yavaş’ın aday olması ve seçimlerden galip çıkması ardından anayasal düzenlemelerle Parlamenter Sistem’e dönülmesi, İmamoğlu’nun Başbakan koltuğuna oturması sağlanacak. Dert, Yavaş’ı kullanarak İmamoğlu’nu bir şekilde ülkenin başına getirmek. Ayrıca hırsızlık, yolsuzluk ve casusluktan tutuklu isimleri cezaevinden çıkarmak. O yüzden İmamoğlu ve arkadaşları, ‘Umudumuz Mansur’ diyorlar. Aklımıza ‘Umudumuz Şaban’ filmi geliyor. Biliyorlar ki Yavaş, öyle ya da böyle aday olacak. CHP’nin adayı olamadığı takdirde İP, ZP ve AP’nin kapısını çalacak. İmamoğlu, bu nedenle stepne Yavaş’ı öne attı. Çok zor durumda bulunuyor. Çıkış yolu arıyor. Ankara’ya gidip yanına uğramadığı, mitingde konuşturmadığı Yavaş’a sarılıyor. Bu plana Özel de bir şey diyemiyor. İçten içe ‘Neden ben değil de Mansur’ diye kızıyor ama Erdoğan’ı yenme ihtimali olmadığının farkında. Özel ise, ‘Erdoğan kazansın. Bu dönem geçsin. İmamoğlu gibi Yavaş’tan da kurtulayım ve aday olayım’ şeklinde düşünüyor. Yani çok başlı bir filmle, oyunla karşı karşıyayız. Tabii Yavaş planı çok önemli. İmamoğlu için esas olan kendisini affettirmek ve iyi makamlara taşıtmak. Yine mutlak butlanla ilgili bir tedbir almak için de Yavaş’a yanaşması muhtemel. Butlan çıkacağını anlayan İmamoğlu, ‘Mansur’a yem atayım da yanıma çekeyim’ anlayışı güdüyor olabilir. Bu yöntemle Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’yla yakınlaşmasını önlemeye çalışıyor olabilir. Nihayetinde olup bitenleri takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde İmamoğlu’nun yerine Yavaş’ın fotoğraflarının asılıp asılmayacağına bakacağız.”

İSTİKBAL, KARİYER KAYGISI VAR

Eski CHP’li Mustafa Kemal Çiçek de şunları dile getirdi: “Şartlar, İmamoğlu’nu Yavaş’a sarılmaya itiyor. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması kolay değil. Önünde maniler var. İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptal edildiği, yargılandığı davalar olduğu açık. Doğal olarak İmamoğlu, Silivri’ye gelenlere adayının Yavaş olduğunu ifade ediyor. İbrenin CHP’nin yedek adayı olarak sunulan Yavaş’a kaymasının temeline bakılmalı. Temelde İmamoğlu’nun Yavaş’ı istikbali, kariyeri için kullanma gayesi olduğu unutulmamalı. Plan, proje net. O da Yavaş’tan faydalanmak. Hülâsa İmamoğlu, Yavaş’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda kabinede yer alacağını biliyor. İmamoğlu, ‘Yavaş’ın bir kararname yayınlamasıyla içeriden çıkar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olurum’ diyor. Anlaşılıyor ki İmamoğlu, Yavaş’tan yararlanacağı kanısında. Burada bir anlaşma, amaçta buluşma ihtimali kuvvetli. Tabii İmamoğlu’nun bir emeli ise Yavaş’ı da kullanarak ülkeye tekrar Parlamenter Sistem’i getirmek. İmamoğlu için mühim olan Türkiye’yi Parlamenter Sistem’e döndürmek ve dümene geçmek. Yavaş, İmamoğlu için çok önemli. İmamoğlu’na göre Yavaş, milliyetçi-muhafazakâr cenahtan oy alacak bir figür. İmamoğlu’nun taktiği böyle. Özel’in tavrını ise bilemiyoruz. Sıkkın olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü Özel, Cumhurbaşkanı adayı olmayı arzu ediyordu. Ancak Özel’in yumuşak karın olacağı, zayıf kalacağı katiydi.”