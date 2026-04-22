Abdulkadir Selvi: Özgür bey, seçim çocuk oyuncağı değildir! Tayyip Erdoğan zekatını verse 10 tane Özgür Özel eder

Abdulkadir Selvi’nin bugünkü köşe yazısı şöyle:

“HER hafta bir partiyle başım dertte.

Geçen hafta Pervin Buldan röportajını yazmıştım.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “DEM Parti köşe yazılarıyla yön gösterilecek bir parti değildir” dedi.

Yön göstermek değil. İmralı’ya milletvekili göndermeyen, Dersim katliamından, İskân Yasası’ndan, Takrir-i Sükun’dan, Şark Islahat Planı’ndan başlayıp bugüne kadar Kürt sorunun temelini oluşturan CHP’ye güzellemeler yapılıp, Kürt sorunun çözümü için devrim mahiyetinde reformlar yapan, Terörsüz Türkiye sürecinin mimarı olan AK Parti’yi yok sayarsanız eleştiririm

DEM Parti, bu sürecin önemli bir siyasi aktörü olacaksa AK Parti düşmanlığı ile bir yere varamaz."

ÖZGÜR ÖZEL’İN ÇIKIŞI

"Bu hafta da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den açıldı nasibimiz.

Özgür Özel, CHP Grup toplantısında sözü ara seçim talebine getirdi. Özgür Özel, ara seçim konusunda iktidarın köşe yazarı üzerinden mesaj verdiğini savundu. Ara seçim konusunu yazan benim. Dün de ‘Özgür Özel ara seçim istiyorsa cesur olmalı, 22 milletvekilinin istifasını sunmalı’ diye yazmıştım.

Özgür Özel, “Ara seçimin tarihini ilan edin, tüm istifaları kabul edeceğinizi söyleyin. 30 değil, Türkiye’nin en geniş coğrafyasında sandık kurulması için 50-55 milletvekilinin istifasını getirmeyenler namerttir. Hodri meydan” dedi.

Özgür Özel’i meydan okuduğu için tebrik ediyorum. Siyaset iddia işidir. Hodri meydan çıkışının arkasında durması gerekiyor. Özal, “hodri meydan” deyince Demirel, “hodriye, hodri” demişti. Türkiye, 1991 seçimlerine gitmişti.

Özgür Özel, bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüşecek. Numan Kurtulmuş’tan Türkiye’yi ara seçime götürmesini isteyecek. Meclis Başkanı daha önce açıkladı. Böyle bir yetkisi yok. Türk demokrasi tarihinde de bunun örneği yok. Meclis Başkanı’nın yetkisi, istifa dilekçelerini Genel Kurul’a sunmaktır. Meclis’te oylanır kabul edilirse, milletvekilliği düşer."

SİNE-İ MİLLETE DÖN

Özgür Bey meydan okuduğuna göre, Meclis Başkanı’na giderken 50-55 milletvekilinin istifasını da yanında götürmesi beklenir. Gerçi iktidar kanadı, “Getirsin 50-55 milletvekilinin istifasını. Hatta 50-55 milletvekili de yetmez. Samimiyse CHP milletvekillerinin tamamının istifasını versin. Sine-i millete dönsün. O zaman millet ne diyecek onu görelim” diyor.

Özgür Bey, seçim çocuk oyuncağı değildir. Hodri meydan dediysen sözünün arkasında duracaksın. Yarından tezi yok 50-55 milletvekilinin istifasını sunacaksın. Hatta gerekiyorsa sine-i millete döneceksin. Hodriye, hodri.

CHP’DE HAVUZ MEDYASI OLUŞTURMUŞLAR

"Ekrem İmamoğlu’nun havuz medyası biliniyordu. Roma gezisinde fotoğraf karesine yansımışlardı.

Şimdi bir de CHP’de havuz medyası oluşturulmuş.

Başlarında Özgür Özel’in de danışmanlığını yapan tecrübeli bir gazeteci varmış. Havuz medyasının başındaki gazetecinin görevi Silivri’deki yargılamalarda Ekrem İmamoğlu lehine yapılan savunmaları alıp, İmamoğlu’nun aleyhine olan ifadeleri ise yok sayıp bir metin oluşturuyormuş. İmamoğlu’nun lehine olacak en küçük bir ifadeyi ve en ufak bir fotoğraf karesini dahi atlamıyormuş. Usta bir gazeteci olduğu için algı operasyonunu başarıyla yürütüyormuş.

Bunlar benim CHP’lilerden dinlediklerim."

ALGI OPERASYONU

"İmamoğlu lehine olan metinler, aradaki olumsuz ifadeler ayıklanıp, kesilip, biçilip yeni bir metin oluşturulduktan sonra CHP milletvekillerine, CHP’ye yakın gazetecilere ve sosyal medyaya “İBB davası çöktü” ya da “İtirafçı çark etti” gibi başlıklarla sevk ediliyormuş.

CHP’liler de bu haberlere inanıp asrın yolsuzluk davasının çöktüğüne inanıyorlarmış."

ERDOĞAN’IN NETANYAHU NEFRETİ

"Siyasetçi rakibinin en zayıf yerinden vurmaya çalışır. Özgür Özel ise tam tersini yapıyor. Erdoğan’a en güçlü olduğu yerlerden saldırmaya çalışıyor. Bu da siyaset acemisi olduğunu gösteriyor. Erdoğan demek Filistin davası demek. Erdoğan demek İsrail zulmüne karşı meydan okuma demek. Erdoğan demek Netanyahu’dan nefret demek.

Netanyahu’nun düşman olduğu en önemli kişi Erdoğan. Erdoğan’ın dünya yüzünde nefret ettiği ilk kişi kim diye Tel Aviv sokaklarında dahi sorsanız Netanyahu’yu gösterirler."

SANCHEZ’Lİ VİDEO

"Özgür Özel, Ataşehir mitinginde öyle bir laf etti ki bana bunları yazdırmak zorunda bıraktı.

“Hafta sonu herkes sevdikleriyle beraberdi, ben dostum Pedro Sanchez ile birlikte İspanya’daydım” dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez’in Özgür Özel’i ciddiye almadığı görüntüleri gördünüz değil mi? Akıllı bir siyasetçi bunu hazırlatır mı? Üstüne üstlük “Dostum Sanchez’le birlikteydim” der mi?"

ONE MINUTE ÇEKTİ

"Siyasi iletişim açısından çok yanlış bir iş yaptı. Ama yetinmedi. “Erdoğan da dostu Netanyahu’yla...” dedi. Hani derler ya tut kelin perçeminden.

Netanyahu ve avanesi Erdoğan’ı hedef alırken, Netanyahu ve avanesi Erdoğan’a tehdit üzerine tehdit gönderirken çıkıp Erdoğan da dostu Netanyahu’yla birlikteydi anlamında bir cümle kurulur mu? Tekrar ifade ediyorum.

Dünyada Erdoğan’ın en büyük düşmanı kim deseniz Netanyahu’dur.

Netanyahu’nun en büyük düşmanı kim diye sorsan Erdoğan’dır.

Netanyahu’ya bir çift laf edemeyen Özgür Özel, bu söylediğin laf mı?

Davos’ta İsrail’e “One Minute” çeken Erdoğan, Netanyahu düşmanlığının zekatını verse on Özgür Özel eder."