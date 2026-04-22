Erdoğan’ın Karşısında Sadece İki Grup Kaldı: İsrail ve CHP! İsrail ve CHP Yandaşları Aynı Söylemde Buluşuyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

AK Parti Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin dış politikadaki konumu ve iç siyasetteki yansımalarına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü politikalara karşı olan cephenin daraldığını vurgulayarak, geriye sadece iki ana grubun kaldığını savundu.

Programda dünyadaki genel siyasi atmosferi değerlendiren Kaynak, Erdoğan aleyhtarlığının artık belirli odaklarca sürdürüldüğünü ifade etti. Kaynak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda dünyada Cumhurbaşkanımız aleyhine iki grup kaldı. Bir tanesi İsrail, diğeri de CHP ve yandaşları. Söylem analizinde hepsi uyuşuyor. Dışarıdaki ne söylüyorsa, aynısı içeride de söyleniyor."

Avrupa Devletleri Türkiye’nin Savunma Sistemleri İçin Sırada

Dünya genelinde Türkiye’ye olan bakış açısının değiştiğine dikkat çeken Kaynak; İtalya, İspanya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarılarını yakından takip ettiğini belirtti. Özellikle insansız sistemler konusunda Türkiye’nin bir çekim merkezi haline geldiğini ifade eden Kaynak, bu durumun üst düzey bir liderlik başarısı olduğunu vurguladı.

"Kritik Bir Patlama Dönemindeyiz"

Türkiye’nin tarihi bir eşikte olduğunu savunan İbrahim Ufuk Kaynak, gençlerin bu dönemi iyi analiz etmesi gerektiğini söyledi. Diplomatik görüşmelerde elde edilen kazanımların, güçlü bir liderliğin belirtisi olduğunu ifade eden Kaynak, muhalefetin bu başarıları görmezden gelerek dış odaklar ile benzer söylemleri kullanmasını eleştirdi.

Yorumlar

Blondepate

Atatürk'ün partisiyiz deyip utanmadan nasıl Siyonistlerle el ele olabiliyorlar. Gerçi CHP ve destekçilerinin mantığı, ülke batarsa batsın yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin kafasındalar. O yüzden herkesle el sıkışabilecek kapasitedeler....

sassas

itrail devleti günü geldiğinde gazabımızdan kurtulamayacak allahın izni ile bakalım chp buna ne diyecek sanırım kankalarının yumruklarımız altında ezilmelerine karşı çıkacak ama fayda etmeyecek
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
