Erdoğan’ın Karşısında Sadece İki Grup Kaldı: İsrail ve CHP! İsrail ve CHP Yandaşları Aynı Söylemde Buluşuyor

Programda dünyadaki genel siyasi atmosferi değerlendiren Kaynak, Erdoğan aleyhtarlığının artık belirli odaklarca sürdürüldüğünü ifade etti. Kaynak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda dünyada Cumhurbaşkanımız aleyhine iki grup kaldı. Bir tanesi İsrail, diğeri de CHP ve yandaşları. Söylem analizinde hepsi uyuşuyor. Dışarıdaki ne söylüyorsa, aynısı içeride de söyleniyor."

Avrupa Devletleri Türkiye’nin Savunma Sistemleri İçin Sırada

Dünya genelinde Türkiye’ye olan bakış açısının değiştiğine dikkat çeken Kaynak; İtalya, İspanya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarılarını yakından takip ettiğini belirtti. Özellikle insansız sistemler konusunda Türkiye’nin bir çekim merkezi haline geldiğini ifade eden Kaynak, bu durumun üst düzey bir liderlik başarısı olduğunu vurguladı.

"Kritik Bir Patlama Dönemindeyiz"

Türkiye’nin tarihi bir eşikte olduğunu savunan İbrahim Ufuk Kaynak, gençlerin bu dönemi iyi analiz etmesi gerektiğini söyledi. Diplomatik görüşmelerde elde edilen kazanımların, güçlü bir liderliğin belirtisi olduğunu ifade eden Kaynak, muhalefetin bu başarıları görmezden gelerek dış odaklar ile benzer söylemleri kullanmasını eleştirdi.