Hepsi başka yerlere bağlıydı: İşte sonradan il olan 14 ilçe!
Türkiye’nin idari yapısı zaman içinde pek çok değişikliğe uğramıştır.
Özellikle 1989 ile 1999 yılları arasında yapılan düzenlemelerle, gelişim gösteren 14 ilçe ayrı birer il statüsüne kavuşmuştur.
AKSARAY (NİĞDE'YE BAĞLIYDI) 1989'da il oldu.
KARAMAN (KONYA'YA BAĞLIYDI) 1989'da il oldu.
KIRIKKALE (ANKARA'YA BAĞLIYDI) 1989'da il oldu.
BATMAN (SİİRT'E BAĞLIYDI) 1990'da il oldu.
ŞIRNAK (SİİRT'E BAĞLIYDI) 1990'da il oldu.
BARTIN (ZONGULDAK'A BAĞLIYDI) 1991'de il oldu.
ARDAHAN (KARS'A BAĞLIYDI) 1992'da il oldu.
IĞDIR (KARS'A BAĞLIYDI) 1992'da il oldu.
KARABÜK (ZONGULDAK'A BAĞLIYDI) 1995'te il oldu.
KİLİS (GAZİANTEP'E BAĞLIYDI) 1995'te il oldu.
YALOVA (İSTANBUL'A BAĞLIYDI) 1995'te il oldu.
OSMANİYE (ADANA'YA BAĞLIYDI) 1996'da il oldu.
DÜZCE (BOLU'YA BAĞLIYDI) 1999 depremi sonrası 1999'da il oldu.
