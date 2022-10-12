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Dünya Japonya'nın Epsilon-6 tip roketi kendini imha etti
Dünya

Japonya'nın Epsilon-6 tip roketi kendini imha etti

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansına (JAXA) ait Epsilon-6 tip roketin fırlatılışı başarısızlıkla sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 07:42:00 -
Japonya'nın Epsilon-6 tip roketi kendini imha etti

JAXA, güneybatıdaki Kagoşima eyaletindeki Uçinoura Uzay Merkezinden yerel saatle 09.50 sularında Epsilon-6 roketini fırlattı.

Kargosunda ticari amaçlı dahil 8 uydu taşıyan, 26 metre uzunluğunda ve 95 tonluk roket, fırlatılışın akabinde seyir halindeyken kendini imha etti.

Ajans roketin, yükselme esnasında sorun yaşadığını ve güvenli seyrini korumayacağının anlaşılmasıyla rokete, imha emri verildiğini aktardı.

Eğitim, Kültür, Spor Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi, roketin imhası sonrası bölge genelinde hasar tespit edilmediğini açıkladı.

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