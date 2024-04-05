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Dünya Japonya'nın "en yaşlı erkeği" Sonobe 112 yaşında öldü
Dünya

Japonya'nın "en yaşlı erkeği" Sonobe 112 yaşında öldü

Yeniakit Publisher
2024-04-05 07:44:00 -
Japonya'nın "en yaşlı erkeği" Sonobe 112 yaşında öldü

Japonya'nın "en yaşlı erkeği" olarak bilinen Sonobe Gisaburo'nun 112 yaşında vefat ettiği açıklandı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre 6 Kasım 1911'de doğan Sonobe, başkentin doğusundaki Çiba eyaletinde öldü.

Sonobe'nin ikamet ettiği Tateyama Belediyesi, ailevi sebeplerle yaşlı adamın tam ölüm tarihini ve sebebini duyurmadı.

Kasım 2022'de selefi Nakamura Şigeki'nin Hiroşima'da 111 yaşında ölmesinin ardından Sonobe, "Japonya'nın en yaşlı erkeği" unvanını elde etmişti.

"Dünyanın en yaşlı erkeği" olduğu belirtilen Juan Vicente Perez Mora, hafta içi Venezuela'da 114 yaşında hayatını kaybetmişti.
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