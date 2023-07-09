Japonya'nın bilim insanları şaşkına çevirecek: Tarihte bir ilk! Dökülen dişler tekrar çıkacak, detaylar belli oldu

Dökülen dişlerin tekrar çıkması mümkün olabilir mi? Yeni bir diş tedavisi tam olarak bunu amaçlıyor

Japon bilim insanları, insanların dökülen dişlerini tekrar çıkarmalarını sağlayan sıra dışı bir tedavi üzerinde çalışıyor. Üstelik hayvan testlerinde bunu başardılar ve şimdi insan testlerine başlamak için onay bekliyorlar.

Japon bilim insanları, dökülen dişleri yeniden çıkarabilen bir ilaç için insan denemelerine başlamayı planlıyor. Eğer her şey yolunda giderse, klinik deneme önümüzdeki yıl başlayacak ve Japon medyasında bildirilene göre 2030 yılı gibi erken bir tarihte insanlar için bir diş rejenerasyon tedavisi hazır olabilir.

2021’de Kyoto Üniversitesi Tıp Enstitüsü’nden bir ekip, USAG-1 adlı bir proteinin farelerde diş büyümesini sınırladığını gösteren umut verici bir araştırma yayınladı. Fareler, protein üretimini kodlayan genin kapatılması ile serbestçe yeniden diş çıkarabildiler.

Daha sonra araştırmacılar, proteinin işlevini bloke edebilen ve fareleri yeni diş kümeleri oluşturmaya teşvik eden nötralize edici bir antikor ilaç tedavisi geliştirmeyi başardılar. Bu başarının ardından yapılan deneyler, insanlara daha benzer bir diş düzenine sahip olan gelinciklerde aynı etkileri gösterdi.

Hayvan çalışmalarının hepsi erken araştırmalar için iyi olsa da, ekip artık tedavinin insanlarda iyi çalışıp çalışmadığını görmek istiyor. Japon Mainichi gazetesinin bildirdiği üzere, klinik deneyler Temmuz 2024’te başlayacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Osaka’daki Kitano Hastanesi Tıbbi Araştırma Enstitüsü Diş Hekimliği ve Ağız Cerrahisi bölüm başkanı Katsu Takahashi, gazete ile yaptığı görüşmede “Yeni diş büyütme fikri her diş hekiminin hayalidir. Yüksek lisans öğrenciliğimden beri bunun üzerinde çalışıyorum. Bunu gerçekleştirebileceğimden emindim” dedi ve ekledi: “İlacın klinik kullanımının önünü açmayı umuyoruz.”

CDC’nin verilerine göre ABD’de 65 yaş ve üstü yetişkinlerin yüzde 25’inden fazlasının sekiz veya daha az dişi varken, yaşlı insanların yüzde 17’si tüm dişlerini kaybetmiş durumda. Bu, bir kişinin yaşam kalitesi üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir ve sağlıklı beslenme yeteneklerini ciddi şekilde engelleyebilir.

Japonya’da geliştirilmekte olan bu yeni tedavi, teorik olarak, tıpkı çocukların süt dişleri döküldükten sonra yeni dişler çıkarması gibi, bu durumdaki insanların kaybettikleri dişlerinin yerlerine yenilerini çıkarmalarına izin verebilir. Araştırmacılar, yeni süreci “üçüncü nesil” diş rejenerasyonunu başlatan bir süreç olarak tanımladılar. İlk nesil, bebeklerde süt dişlerinin ortaya çıkması, ikinci nesil ise çocuklukta çıkan kalıcı yetişkin dişleri olarak görülüyor.

İlaç tedavisinin önümüzdeki on yılın başlarında genel kullanıma sunulabileceği önerisi kulağa oldukça iyimser geliyor, ancak ekibin kendine güveni tam gibi gözüküyor.

İlginizi çekebilir→ Elinde, bankada, yastık altında gram altını olanlar dikkat! İslam Memiş'in son sözleri, olay tahmin: Buna yatırın→ TIKLAYINIZ