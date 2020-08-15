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Aktüel

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio, Kilis'te judo yapan çocukları izledi

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Mıyajıma Akio: "İki yıl önce söz verdiğim gibi Kilis'e gelip onların nasıl judo öğrendiğini görmek istedim, bugün gerçekleştiği için çok memnuniyet duyuyorum. Şimdi çocukların savaş nedeniyle yaşadığı travmaların judo yaparak iyileştiğine inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-15 17:36:05 -
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio, Kilis'te judo yapan çocukları izledi

KİLİS (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Mıyajıma Akio, "Her çocuk için sosyal uyum" projesi kapsamında Kilis'te, Türk ve Suriyeli çocukların judo antrenmanlarını izledi.

Akio, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi iş birliğiyle yürütülen "Her çocuk için sosyal uyum" projesinin davetlisi olarak Kilis'e geldi.

Büyükelçi Akio, Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Beşevler Spor Salonu'nda tatamiye çıkan 20 Türk ve 20 Suriyeli gencin antrenmanlarını izledi.

Akio, antrenmanın ardından gazetecilere, Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz'dan yaklaşık 2 yıl önce Suriye'den gelen çocuklara judo öğretildiğini duyduğunu ve çok mutlu olduğunu aktardı.

Türk ve Suriyeli çocukların judo ile ilgilenmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Büyükelçi Akio, şunları kaydetti:

"Duyduğumda çok etkilendim ve yardım etmeyi çok istedim. Buradaki Suriyeli ve Türk çocuklar Ankara'ya gelip yarışmaya katıldı ve o zaman onlara judo kıyafeti desteği sağladık. İki yıl önce söz verdiğim gibi Kilis'e gelip onların nasıl judo öğrendiğini görmek istedim, bugün gerçekleştiği için çok memnuniyet duyuyorum. Şimdi çocukların savaş nedeniyle yaşadığı travmaların judo yaparak iyileştiğine inanıyorum. Türkiye'de bu tür faaliyetlerin olmasından çok memnuniyet duyuyorum."

Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi de Büyükelçi Akio'nun sporu teşvik ve sporcuları ziyaret etmek maksadıyla gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sporun evrensel bir dil olduğunu aktaran Niyazi, "Bütün insanların dostluk ve kardeşlik içerisinde kaynaşması için en önemli araçlardan biri. Judo zaten dünyaca kabul gören ana vatanı Japonya olan ve felsefesi en az spor aktivitesi kadar etkili barışseverliği, insanların dostluğunu ve ağır başlılığı ön gören bir spor dalı." diye konuştu.


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