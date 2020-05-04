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Dünya

Japonya'dan yeni koronavirüs kararı

Japonya'da hükümet koronavirüs tedbirleri kapsamında OHAL'i uzatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 10:46:00 -
Japonya'dan yeni koronavirüs kararı

Küresel tehdit haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bir çok ülkede etkisini sürdürmeye devam ederken, Japonya'da hükümet salgına ilişkin kritik bir karar aldı.

Japonyada hükümet yetkilileri koronavirüs önlemleri kapsamında alınan olağanüstü hal (OHAL) kararının 31 Mayıs'a kadar uzatılacağını ifade ederken başka bir üst düzey yetkili, hükümetin nispeten yüksek sayıda vaka olan bölgelerde dahi parkların, müzelerin, kütüphanelerin ve diğer bazı kamu tesislerinin yeniden açılmasına izin vermeyi planladığını söyledi.

Detayları başbakan açıklayacak

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin kararı bugün açıklaması bekleniyor. Japonya hükümeti, 7 Nisan'da Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo ve Fukuokada bir ay süreyle OHAL ilan etmiş ardından sonra bu yasak tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmişti.

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