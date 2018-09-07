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Japonya'dan Türkiye'ye açık destek

Türkiye'ye yönelik düzenlenen ekonomik operasyonları değerlendiren Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, "Türkiye'nin sorunu aynı zamanda bizim sorunumuz” dedi.

07 Eylül 2018 Cuma 15:09
Japonya'dan Türkiye'ye açık destek

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’a Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Akio Miyajima, Japonya’nın Türkiye ekonomisinin istikrarını desteklediğini belirterek, “Yakın gelecekte Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine gireceğine inanıyorum” dedi. 
 
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Edip Balcı ve Süleyman Ekinci, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin karşılıklı ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve bu gelişimde Ankara Ticaret Odası’nın rolü ele alındı. Türkiye ekonomisinin son 15 yılda geldiği aşamanın da konu edildiği görüşmede Büyükelçi Miyajima, Türkiye ekonomisinin IMF programı uygulamaya başladığı 2001 yılından bu yana önemli gelişme kaydettiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin, bulunduğu coğrafyadan kaynaklı sorunlar yaşadığını ancak bunun iyi yanları da olduğunu kaydeden Büyükelçi Miyajima, Irak ve Suriye’deki sorunların çözümlenmesinin Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacağını söyledi. Türkiye’nin Afrika ile kurduğu ticari ilişkilerin de gelecek vadettiğini belirten Büyükelçi Miyajima, turizm konusunda da olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi. Büyükelçi, Kapadokya’ya yaptığı ziyarette Latin Amerika’dan turistlerin geldiğini gözlemlediğini anlattı. 
 
“TÜRKİYE’NİN EKONOMİSİ JAPONYA İÇİN ÖNEMLİ”
 
Japonya’nın Türkiye’yi gerçekten çok önemsediğinin altını çizen Büyükelçi Miyajima, Türk lirasında dalgalanmanın Japonya’yı da etkilediğini belirterek, “Sizin sorununuz aynı zamanda bizim sorunumuz” dedi.
 
Büyükelçi Miyajima, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono’nun Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak “Türkiye ekonomisinin istikrarını desteklediklerini” ifade ettiğini kaydetti.

Büyükelçi, ATO Başkanı Baran’a Japonya Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili basın açıklamasının Türkçesini yazılı olarak verdi. Büyükelçi Miyajima, “Dışişleri Bakanımız Sayın Kono, son günlerdeki Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilere değinerek, Türkiye’nin güçlü ve sağlıklı ekonomisinin Japonya için önemli olduğunu ve Japonya’nın Türkiye ekonomisinin istikrarını desteklediğini ifade etmiştir” dedi.

Japonya’nın Türkiye’ye yönelik dostane tavrının önemli olduğunu kaydeden ATO Başkanı Baran, "Japonya’nın Türkiye’nin yanında olduğunu hissetmemiz bizim için büyük önem taşıyor” dedi.

Japonya’nın dünyanın en başarılı ekonomilerinden biri olduğunu söyleyen Baran, Büyükelçi Miyajima’ya Japonya ekonomisi ve eğitim sistemi hakkında sorular yöneltti. Baran, Ankara Ticaret Odası olarak ili ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.
 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 15:09
  1. Ankara
  2. Japonya
  3. Türkiye Üretim İhracaat

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