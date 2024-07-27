Japonya'dan turistlere ikili fiyat önerisi!

Japonya'da işletmeler, turistlere farklı fiyat uygulamayı değerlendiriyor. Japon Yeni'nin değer kaybetmesi ve turist akını nedeniyle işletmeler, yabancı turistlerle halka ikili fiyat uygulamayı planlıyor.

Ülkenin ikinci büyük adası Hokkaido'daki turizm birliği, özellikle kış tatili için tercih edilen vilayetteki işletmelere, turistlere alışverişte daha yüksek fiyat uygulama çağrısı yaptı.

Japonya'nın batısındaki Himeji Belediyesi de geçen ayki açıklamasında, UNESCO Dünya Mirası listesindeki 17. yüzyıldan kalma Himeji Kalesi'ne giriş ücretlerinin yabancı turistler için en az 4 kat artırılmasının planlandığını bildirmişti.

Bu yılın ilk yarısında Japonya'yı yaklaşık 17,78 milyon turist ziyaret etti. Rekor düzeydeki bu sayının çoğu Güney Kore, Çin, Tayvan ve ABD'den ülkeye seyahat eden kişilerden oluşuyor.

Osaka Valiliği de aşırı turizme karşı koymak için yabancı ziyaretçilerden ek vergiler alınmasını değerlendiriyor. Yetkililer, bunun 2025'te Osaka'da düzenlenecek EXPO Fuarı'ndan önce devreye sokulabileceğini belirtiyor.

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Diğer yandan başkent Tokyo'daki bir restoran nisandan beri çift fiyat uygulamasını kullanıyor.

Tamatebako adlı deniz ürünleri restoranı, yabancı turistlerden hafta içi her gün açık büfe için 7 bin 678 Japon Yeni (yaklaşık 1650 TL) ücret alıyor. Japonya'da ikamet edenler içinse fiyat 6 bin 578 Japon Yeni (yaklaşık 1400 TL).

Japonya'nın kooperatif haber ajansı Kyodo News'ün konuştuğu işletme sahibi Shogo Yonemitsu, fiyat uygulamasına dair şunları söyledi:

Japonca konuşan yurttaşlarla İngilizce özel hizmete ihtiyaç duyan yabancı turistler için nasıl aynı menü fiyatını belirleyebiliriz ki?

Araştırma şirketi Loyalty Marketing'in şubatta yayımladığı bir ankette, katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ı iki kademeli fiyatlandırmayı doğru bulduğunu belirtmişti.

Ancak Kokugakuin Üniversitesi'nden Tomoya Umekawa, ikili fiyat politikasının dikkatli belirlenmesi gerektiğine işaret ederek şunları söyledi:

Japon Yeni'ndeki düşüşün ardından yabancıların bunları karşılayabileceği gibi dar görüşlü bir yaklaşımla fiyatları aniden değiştirmek sorun yaratabilir.