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Dünya Japonya'dan savunma için Tomahawk hamlesi
Dünya

Japonya'dan savunma için Tomahawk hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-03-26 07:30:00 - 2023-03-26 07:45:37
Japonya'dan savunma için Tomahawk hamlesi

Japonya, Tomahawk füzelerini monte etmek amacıyla Aegis füze savunma sistemi donanımlı destroyerlerini modernize edecek.

Resmi Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı habere göre Çin ve Kuzey Kore'nin bölgesel tehditlerine karşı Japonya, destroyerlerini iyileştirecek

Buna göre Japon hükümeti, Tomahawk seyir füzelerinin monte edilebilmesi için Aegis füze savunma sistemi donanımlı 8 destroyerini 2027 mali yılına kadar modernize edecek.

Hükümet, tahsis edeceği fonla, Tomahawk füzelerinin kurulumu için 2024 mali yılından itibaren her destroyere dikey fırlatma sistemi kazandırmayı planlıyor.

Japonya, daha önce, 1600 kilometre menzilli 400 adet Tomahawk Block-5 tip füze satın alımı için 211 milyar yen (1,6 milyar dolar) ayırdığını açıklamıştı.

Halihazırda Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) bünyesinde Aegis donanımlı destroyerler Yokosuka, Maizuru ve Sasebo Donanma Üslerinde konuşlu bulunuyor.
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