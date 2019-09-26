0553 313 94 23

Japonya'dan Orta Doğu'ya barış mesajı!

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinin Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için elinden geleni yapacağını söyledi.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:14
Japonya'dan Orta Doğu'ya barış mesajı!

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD'nin New York şehrinde ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırılara atıfta bulunan Abe, ''Japonya, uluslararası toplumla birlikte petrol tesislerine yapılan saldırıları şiddetle kınıyor. Orta Doğu’daki kötüleşen durumdan derinden endişe duyuyorum. Küresel ekonominin istikrarı bu bölgenin barış ve istikrarına bağlı" ifadelerini kullandı.

Japonya'nın hem İran hem de ABD ile diyalog kurmaya devam edeceğinin ve bölgede istikrarın sağlanmasına dair çabalarını sürdüreceğinin altını çizen Abe, Güney Kore ve Japonya arasında artan gerilime de değindi. "Japonya, Güney Kore ile ilişkilerin bölgesel güvenliği dengesizleştirmemesi gerektiği konusundaki tutumunu sürdürüyor" diyen Abe, Güney Kore'nin iki ülke arasındaki istihbarat paylaşım anlaşmasını tek taraflı olarak feshetmesinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Abe, ABD ile yapılan ticaret anlaşmasının yalnızca Japonya ekonomisine değil, aynı zamanda özgür ve adil kurallara dayanan küresel bir ekonominin gelişmesine katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:14
  1. iran
  2. japonya
  3. Ortadoğu
  4. abe
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da 13 kaçak göçmen yakalandı
    1. Tekirdağ'da 13 kaçak göçmen yakalandı
    2. Adana'da uyuşturucu ticareti yapanlara..
    3. Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike!
    4. Öztrak CHP’nin IMF vekili!
    5. Edirne'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
    6. Türk füzesi Yunan'ı korkuttu!
    7. Japonya'dan Orta Doğu'ya barış mesajı!
    8. Katil İsrail baskınları sürdürüyor
    9. 3 ülke İslamofobi ile mücadele için..
    10. Malezya'da DEAŞ operasyonu: 16 tutuklu
    11. PKK’nın istihbaratçısı 57 günlük..
    12. BM ile Sudan arasında dönüm noktası
    13. Üzerlerinden TIR geçti! Feci şekilde..
    14. Beş milyon kişinin KYK borcu siliniyor..
    15. IMF defterini kapatıp attık
    16. Terim derbide sahaya yansıtılacak!
    17. Brent petrolün varili 62,11 dolar..
    18. Kırsal kalkınma desteklerinde düzenleme
    19. Erdoğan’ın BM’deki Filistin çıkışı!..
    20. Masasındaki son anketi paylaştı!..
    21. İstanbul Büyükçekmece'de sis etkili oldu
    22. Davutoğlu ve Babacan neden ayrı?
    23. Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor
    24. Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan..
    25. Korkunç rapor! Ecem'in nasıl..
    26. Trabzonspor'da Jose Sosa ve Filip..
    27. Yabancı yatırımcılardan 2 bin 611'i..
    28. EYT emeklilik için 3 alternatif! EYT..
    29. Görev süresi dolmadan istifa etti
    30. Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem!
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bomba teklifi ortaya çıktı! Muharrem İnce'nin yeni görevi belli oldu
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bomba teklifi ortaya çıktı! Muharrem İnce'nin yeni görevi belli oldu
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu! ‘Kürsüde bir dünya lideri’
    Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu! ‘Kürsüde bir dünya lideri’