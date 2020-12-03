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Aktüel Japonya'dan kuzeyindeki Kuril Adaları'na füze savunma sistemi konuşlandıran Rusya’ya sert tepki
Aktüel

Japonya'dan kuzeyindeki Kuril Adaları'na füze savunma sistemi konuşlandıran Rusya’ya sert tepki

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu: - "Bu durum adalara yönelik ülkemizin pozisyonuyla bağdaşmıyor ve kabul edilemez"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 02:13:57 -
Japonya'dan kuzeyindeki Kuril Adaları'na füze savunma sistemi konuşlandıran Rusya’ya sert tepki

TOKYO (AA) - Japonya kuzeyindeki Kuril Adaları'na füze savunma sistemi konuşlandıran Rusya’ya protesto notası gönderdi.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Hokkaido’nun kuzeyindeki Kuril Takım Adaları'ndan Etorofu adasına S-300V4 savunma sistemi yerleştiren Rusya’ya tepki gösterdi.

Kato, "Konuşlandırma, kuzey bölgelerinde Rusya’nın askeri yığınağına katkı sunuyor. Bu durum adalara yönelik ülkemizin pozisyonuyla bağdaşmıyor ve kabul edilemez." dedi.

Diplomatik yollardan protesto notası çekildiğini kaydeden Kato, Etorofu’ya füze sistemi konuşlandırmaya müsamaha gösterilemeyeceğini belirterek, "Kuzey bölgeleri dahil Uzak Doğu’da Rusya’nın askeri eğilimlerini ve bunun güvenlik açısından sonuçlarını yakından izlemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- İhlal senaryoları

Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede Rus hava sahasının ihlal edildiği senaryolarına yönelik, Kuril Adaları'na konuşlandırılan S-300 hava sistemlerinin denetlendiği bilgisine yer vermişti.

Açıklamada, adalara ilk defa konuşlandırılan hava savunma sistemlerinin S-300 modelinin son nesil üretimi olan S-300V4 sistemi olduğu belirtilmişti.

Rus üretimi S-300V4, kritik önem taşıyan tesisleri ve kuvvet gruplarını balistik hava saldırılarına karşı korumak amacıyla tasarlanmıştı.

- Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da “Kuzey Bölgeleri” olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

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