Japonya'dan İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı
Japon hükümeti, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendi ve dayanışma mesajı verildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"13 Kasım'da İstanbul'da çok sayıda can kaybına yol açan patlama meydana geldi. Japonya, yas tutan ailelere içten taziyelerini, yaralananlara da kalpten sempatilerini iletir.Terörizm hiçbir sebeple haklı gösterilemez ve Japonya terör eylemlerini şiddetle kınıyor. Japonya, Türkiye halkı ve hükümetiyle güçlü dayanışmasını beyan ediyor."