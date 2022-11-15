  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Japonya'dan İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı
Gündem

Japonya'dan İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

Japon hükümeti, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 06:53:00 -
Japonya'dan İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendi ve dayanışma mesajı verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"13 Kasım'da İstanbul'da çok sayıda can kaybına yol açan patlama meydana geldi. Japonya, yas tutan ailelere içten taziyelerini, yaralananlara da kalpten sempatilerini iletir.Terörizm hiçbir sebeple haklı gösterilemez ve Japonya terör eylemlerini şiddetle kınıyor. Japonya, Türkiye halkı ve hükümetiyle güçlü dayanışmasını beyan ediyor."

 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23