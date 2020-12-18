  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya'dan füze hamlesi!
Dünya

Japonya'dan füze hamlesi!

Japonya'da iki fırkateynin Aegis füze savunma sistemi ile donatılması onaylandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 09:53:00 -
Japonya'dan füze hamlesi!

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin kabinesi, vazgeçilen kara konuşlu Aegis Ashore füze savunma sistemi yerine, Aegis sistemlerinin iki donanma gemisine yerleştirilmesini onayladı.

Kabine, füze savunmaya yönelik; özel sektör gemilerinin modernize edilmesi, petrol sondaj kulesi gibi uzak açık yapıların kullanılması ve Aegis sistemlerinin iki donanma gemisine yerleştirilmesi seçenekleri arasından tercihini yaptı.

Suga kabinesi, havadan gelebilecek tehditlere karşı füze önleme sistemlerinin iki donanma fırkateynine monte edilmesine karar verdi.

Kyodo ajansına göre, iki gemi takviyesi sonrası, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) bünyesindeki Aegis donanımlı gemilerin sayısı 10'a ulaşacak.

Haziranda vazgeçilmişti

Kuzey Kore'nin balistik füzelerine karşı Japonya, 2017'de aldığı "karaya konuşlandırılacak sistem" kararından, yüksek maliyet ve teknik sorunlar sebebiyle haziranda vazgeçmişti.

Kararda, önleyici füze fırlatışındaki hızlandırıcı roketin, sistem bataryalarının konuşlandırılacağı Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üs çeperleri dışına düşebileceği endişesi etkili olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözleri çarpıtılan Ebubekir Sofuoğlu'ndan linç girişimine cevap!
Gündem

Sözleri çarpıtılan Ebubekir Sofuoğlu'ndan linç girişimine cevap! "Emlakçılar ve komşuların üniversite ile ne alakası var"

"Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" söylemini dile getirmediği halde, dile getirmiş gibi gündeme getirilen Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğr..
AB'den skandal karar! İki dini yok saydılar
Dünya

AB'den skandal karar! İki dini yok saydılar

Avrupa Birliği'nin en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, Belçika'da Müslümanların ve Yahudilerin karşı çıktığı dini usullerle hayvan k..
İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!
Dünya

İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!

Kahire’de 2016’da İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni’nin işkence ile öldürülmesi, İtalya ile Mısır arasında krize neden olmuştu. İtalya..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay