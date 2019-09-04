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Japonya'dan Fukuşima'daki radyoaktif suyla ilgili açıklama

Japonya Dışişleri Bakanlığı, başkent Tokyo'da 22 ülkenin diplomatik temsilcilerinin katıldığı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi- Japon yetkililer, santralde bulunan 1 milyon tondan fazla radyoaktif içerikli suyun kontrollü şekilde tahliye edileceği konusunda güvence verdi

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:30
Japonya'dan Fukuşima'daki radyoaktif suyla ilgili açıklama

TOKYO (AA) - Japon hükümeti, 2011'de deprem ve tsunaminin ardından 3 reaktörü hasar gören Fukuşima Nükleer Santrali'ne soğutma amaçlı pompalanan ancak halen tahliye edilmeyen suların kontrol altında olduğu ve kirlilik riski taşımadığını bildirdi.

Japon Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore hükümetinin konuyla ilgili endişeleri dile getirmesinin ardından başkent Tokyo'da aralarında Güney Kore Büyükelçisinin de bulunduğu 22 ülkeden diplomatik temsilcinin katıldığı bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda Japon yetkililer, Fukuşima'daki soğutma suyunun santralin tasfiye çalışmalarına paralel olarak kontrollü şekilde tahliye edileceği konusunda güvence verdi.

Güney Kore yönetimi, santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinin (TEPCO) radyoaktif su depolama kapasitesinin 2022'den itibaren dolacağını açıklamasının ardından bu konudaki endişelerini dile getirmişti.

Fukuşima Nükleer Santrali'nde halen bine yakın tank içinde 1 milyon tondan fazla radyoaktif su muhafaza ediliyor. Tanklardaki radyoaktif içerikli suyun sel ve nükleer serpinti riskinin yanı sıra santraldeki temizleme çalışmalarını da engellediğine dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, suyun kontrollü olarak denize salınmasını savunurken, çevrede yaşayanlar buna karşı çıkıyor.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Olayda santraldeki 4 nükleer reaktöründen 3'ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin onlarca yıl süreceği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:30
  1. Fukuşima
  2. Fukuşima nükleer santrali
  3. Güney KORE
  4. Japonya
  5. radyoaktif su
  6. Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO)

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