Japonya'dan 'Doğu Türkistan' açıklaması
Japonya, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini yakından takip ettiklerini ifade etti.
Japonya, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini yakından takip ettiklerini ifade etti.
Açıklama, Japonya Kabine Genel Sekreteri Kato Katsunobu tarafından yapıldı. Katsunobu, gerçekleştirdiği basın toplantısında, bölgedeki ihlalleri endişeyle takip ettiklerini söyledi.
Katsunobu, "Temel insan haklarına saygının ve hukukun üstlüğünün garanti edilmesinin önemli olduğunu" dile getirdi.
Çin kontrolündeki Doğu Türkistan'da, başta Müslüman Uygur Türkleri olmak üzere sayıları 3 milyona ulaşan insan toplama kamplarında tutuluyor.
Çin söz konusu merkezlerin "yeniden eğitim merkezleri" olduğu iddiasıyla, insan hakları ihlalleri suçlamalarına karşı çıkıyor.
Doğu Türkistan'daki ihlallere karşı çıkan ülkelerden olan Japonya, Birleşmiş Milletler'de Çin'e Doğu Türkistan konusunda mektup gönderen 39 ülke arasında.