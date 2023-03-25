  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya'dan Çin'e "en büyük stratejik meydan okuma" hamlesi
Dünya

Japonya'dan Çin'e "en büyük stratejik meydan okuma" hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-03-25 08:58:00 - 2023-03-25 08:59:22
Japonya'dan Çin'e "en büyük stratejik meydan okuma" hamlesi

Japonya, yıllık dış politika raporunda, Çin'in bölgesel nüfuzunu "en büyük stratejik meydan okuma" olarak nitelendirecek.

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında, Japon hükümeti, yıllık dış politika raporunun son baskısında endişe düzeyini yükseltecek.

Resmi Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığının "Diplomatik Bluebook 2023" raporunda, Çin'in nüfuzuna yönelik vurgu güçlendirilecek.

Buna göre Çin'e karşı 2022'de kayda geçen "güçlü güvenlik endişeleri taşındığı" mesajı, Çin'in "en büyük stratejik meydan okuma" olduğu şeklinde güncellenecek.

Raporda, "Pekin'in diplomatik duruşu ve askeri faaliyetleri Japonya ve uluslararası toplum için ciddi endişe meselesidir" ifadesi kullanılacak.

Rusya-Ukrayna krizi sonrası Pekin-Moskova ilişkilerinin derin endişeye yol açtığı kaydedilecek raporda Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemi vurgulanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yıllık raporun, Başbakan Kişida Fumio kabinesinin onayı sonrası nisanda yayımlanması bekleniyor.

Japonya ile Güney Kore arasında peş peşe ilginç açıklamalar! 'Ada krizi' için alarm: Sert sözler kullandı
Japonya ile Güney Kore arasında peş peşe ilginç açıklamalar! 'Ada krizi' için alarm: Sert sözler kullandı

Dünya

Japonya ile Güney Kore arasında peş peşe ilginç açıklamalar! 'Ada krizi' için alarm: Sert sözler kullandı

Japonya'nın büyük şirketlerinden son 25 yılın en büyük ücret artışı teklifleri
Japonya'nın büyük şirketlerinden son 25 yılın en büyük ücret artışı teklifleri

Dünya

Japonya'nın büyük şirketlerinden son 25 yılın en büyük ücret artışı teklifleri

Türk gıda ihracatçıları, Japonya’dan ticari bağlantılarla döndü
Türk gıda ihracatçıları, Japonya’dan ticari bağlantılarla döndü

Ekonomi

Türk gıda ihracatçıları, Japonya’dan ticari bağlantılarla döndü

Çin'den, Japonya ve Güney Kore'ye uyarı
Çin'den, Japonya ve Güney Kore'ye uyarı

Dünya

Çin'den, Japonya ve Güney Kore'ye uyarı

Japonya Türkiye için kararını verdi! İlk açıklama: NATO koordinasyonuyla Türkiye'ye ilk yardım uçuşu tamam
Japonya Türkiye için kararını verdi! İlk açıklama: NATO koordinasyonuyla Türkiye'ye ilk yardım uçuşu tamam

Gündem

Japonya Türkiye için kararını verdi! İlk açıklama: NATO koordinasyonuyla Türkiye'ye ilk yardım uçuşu tamam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23