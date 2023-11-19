Japonya'dan 2.3 milyar dolarlık füze siparişi!

ABD Dışişleri Bakanlığı; Japonya’nın talebine binaen, Tomahawk Seyir Füzesi ile ilgili önemli bir satışı onaylama kararı aldı. Söz konusu satış, Blok IV ve Blok V konfigürasyonlarındaki 400 adet Tomahawk Seyir Füzesini ve 14 adet Taktik Tomahawk Silah Kontrol Sistemini kapsıyor.

Ana yüklenicinin ABD’li Raytheon şirketinin olacağı satış kapsamında tedarik edilecek füzeler, Japon Donanması tarafından kullanılacak. Konuyla ilgili olarak ABD Dışişleri’nden yapılan açıklamada, “Önerilen satış, artan tehditleri etkisiz hale getirebilecek uzun menzilli, satıhtan satha konvansiyonel bir füze sağlayarak Japonya’nın mevcut ve gelecekteki tehditleri karşılama kabiliyetini artıracaktır.” ifadelerine yer verildi.

RGM-109E Tomahawk Seyir Füzesi

ABD Donanması’nın temel seyir füzesi olan Tomahawk, hem deniz hem de kara hedeflerine karşı kullanılabilmektedir. Yaklaşık 2000 kilometre menzile sahip olan Tomahawk, denizaltı platformları tarafından da kullanılabilmektedir. Denizaltı platformları tarafından da kullanılan Tomahawk’tan, şu ana kadar çeşitli varyantlarda 10 bin adede yakın üretilmiştir.

Tomahawk Blok IV konfigürasyonu, Digital Scene Matching Area Correlation (DSMAC) yerine görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığa ve daha gelişmiş bir Anti-Jam GNSS’e sahiptir. Tomahawk Blok V ise geliştirilmiş navigasyon ve iletişim özelliklerine sahip modernize edilmiş bir TACTOM sistemine, denizdeki hareketli hedefleri vurabilme kabiliyetine ve kara hedeflerine karşı daha etkili bir müşterek harp başlığına sahiptir.

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