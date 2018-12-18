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Japonya'dan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!

Japonya, çevresinde etkisini arttırmaya başlayan Çin tehdidine karşı harekete geçti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Japonya'nın savunma için ayırdığı bütçeye 2 uçak gemisinin payı eklendi.

18 Aralık 2018 Salı 14:31
Japonya'dan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!

Japonya İkinci Dünya Savaşı'nın ardından artan Çin tehditlerine karşın, uçak gemisi edinmek için bütçe planlaması yaptı.

Alınacak gemiler için ödemelere, Tokyo'nun önümüzdeki 5 yıl için savunmaya ayırdığı 242 milyar dolarlık bütçede yer verildi. Bütçede uçak gemilerinin yanı sıra 100'den fazla F-35 uçağının temini de yer aldı.

Salı günü (bugün) onaylanan rekor bütçede, 2024 yılına kadar gelişmiş ekipmanlar ve savaş jetlerinin konuşlandırılacağı 2 uçak gemisi var.

Japonya'nın gemileri sıfırdan inşa etme ya da satın alma gibi bir planı yok. Bunun yerine Japon donanmasındaki en büyük gemi olan bir çift İzumo sınıfı helikopter gemisi uçaklarında kalkış-iniş yapacağı şekilde modernize edilecek.

İZUMO sınıfı destroyer

Japonya'nın en büyük savaş gemisi olan İzumo sınıfı destroyerler, Mart 2015'te Japon Denizcilik ve Öz Savunma Kuvveti'nde (JMSDF) göreve başladı.

Hyuga sınıfı destroyerlerin yerini alan İzumolar 248 metre uzunluk ve 33,5 metre genişliğe sahip. Boş iken 19,5 ton, tam dolu haldeyken 27 bin ton ağırlığa sahip.

İzumolar 970 mürettebatın yanı sıra 9 helikopter de taşıyabiliyor. Roll-on ve roll-off rampası (denizcilikte bir yükleme-boşaltma sistemi) sayesinde 50 kadar araç alabiliyor.

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:31
  1. izumo
  2. japonya

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp30 dk önce
    Helal olsun Japonlara birtaşla 4 kuş vuruyorlar. Japonya'nın hem destroyerler hem 970 mürettebat, helikopter veucak gemisi oluyor. Adamlar ayrica mütevaziler, yapiyorlar ama sesleri cikmiyor, biz helikopter yaptik diye senelerdir bagirirken bi anda motorlari amerikadan oldugunu Amerika bize vermeyince annadik !
  • ibrahim aydemiribrahim aydemir34 dk önce
    Adamlarda vatan ahini chpkk li politikacilari ve vatan haini üniversiteli , vatan haini tip odalari mühendis-mimar odalari yok fetöcü hainler yok.onun icin cok güclüler. Tekmnoloji devi oldular
  • meyyidmeyyid1 sa önce
    tarihin en büyük savaşçı milletlerinden biriydi.şimdi teknoloji devi oldu.2. dünya savaşı gibi bir savaş bir ülkeyi bu kadar mı 180 derece döndürür.
  • hayrihayri1 sa önce
    kardesim adamlar 10 sene reklam yapmiyorlarki! yapiyorlar!

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